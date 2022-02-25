Çay Elinden Öteye Şarkı Sözleri
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Şevval Sam
Çay Elinden Öteye
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Çay elinden öteye
Gidelum yali yali
Gidelum yali yali
Gidelum yali
***
Sirtındaki sepetun
Ben olayım hamali
Ben olayım hamali
Ben olayım ha
***
Sirtındaki sepetun
Ben olayım hamali
Ben olayım hamali
Ben olayım ha
***
Sepetunun ipleri
Keseyi omuzuni
Keseyi omuzuni
Keseyi omu
***
Aç beyaz peştemali
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yu
***
Aç beyaz peştemali
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yu
***
Menşure dedukleri
Kız sen misun, sen misun
Kız sen misun, sen misun
Kız sen misun, sen (He benum)
***
Alemun dilindesun
O kadar güzel misun? (Öyle diyiler)
Eydum funduk dalini
Gel teşire teşire (Geliyrum)
***
Aduni bilmeyirum
Adun olun Menşure (E hadi olsun)
Funduk toplamak için
Eydum funduk dalini
***
Ben acirum acirum
Menşure'nin hâlini
Bize gölge edeyi
Funduğun yapraklari (Hoy)
***
Kız sana haram olsun
Çayeli topraklari
Çayeli topraklari
Çayeli toprak
***
Kız sana haram olsun
Çayeli topraklari
Çayeli topraklari
Çayeli toprak
***
Kız sana haram olsun
Çayeli topraklari
Çayeli topraklari
Çayeli toprak
***
Kız sana haram olsun
Çayeli topraklari
Çayeli topraklari
Çayeli toprak