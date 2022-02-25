Şevval Sam

Çay elinden öteye Gidelum yali yali Gidelum yali yali Gidelum yali *** Sirtındaki sepetun Ben olayım hamali Ben olayım hamali Ben olayım ha *** Sirtındaki sepetun Ben olayım hamali Ben olayım hamali Ben olayım ha *** Sepetunun ipleri Keseyi omuzuni Keseyi omuzuni Keseyi omu *** Aç beyaz peştemali Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yu *** Aç beyaz peştemali Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yu *** Menşure dedukleri Kız sen misun, sen misun Kız sen misun, sen misun Kız sen misun, sen (He benum) *** Alemun dilindesun O kadar güzel misun? (Öyle diyiler) Eydum funduk dalini Gel teşire teşire (Geliyrum) *** Aduni bilmeyirum Adun olun Menşure (E hadi olsun) Funduk toplamak için Eydum funduk dalini *** Ben acirum acirum Menşure'nin hâlini Bize gölge edeyi Funduğun yapraklari (Hoy) *** Kız sana haram olsun Çayeli topraklari Çayeli topraklari Çayeli toprak *** Kız sana haram olsun Çayeli topraklari Çayeli topraklari Çayeli toprak *** Kız sana haram olsun Çayeli topraklari Çayeli topraklari Çayeli toprak *** Kız sana haram olsun Çayeli topraklari Çayeli topraklari Çayeli toprak