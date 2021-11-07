Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam’ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı. Sam, 2006’da Sek, 2007’de İstanbul Secret’s, 2008’de Karadeniz, 2010’da Has Arabesk, 2012’de II Tek ve Tango, 2015’de Toprak Kokusu ve 2016 yılında Nanninom albümlerini çıkarttı. Şarkıcı albüm çıkarmanın yanı sıra “Güldünya Şarkıları” “7 Kocalı Hürmüz” ve “Fikret Şeneş Şarkıları” albümlerine de konuk oldu. Şarkı söylemenin yanı sıra dizilerde de rol alan Sam, 1993-1997 yılları arasında ilk oyunculuk deneyimini Süper Baba dizisinde oynadığı Deniz/Derya karakteri ile yaptı. Daha sonra 1999 yılında Aşkın Dağlarda Gezer, 2002’de Gülbeyaz 2004’de Çocuğun Var Derdin Var, 2005’de Yine Aşığım, 2006’da Yaşanmış Şehir Hikâyeleri, 2008’de Derman, 2012’de Acayip Hikayeler 2013’de Muhteşem Yüzyıl, 2015’de Kara Kutu, 2016’da Bodrum Masalı ve 2018’de Yasak Elma dizisinde rol aldı. Şevval Şam aynı zamanda 2001’de “Damak Tadı”, 2005’te “Sanata Dair”, 2006’da “Sanatla 30 Dakika ve Müzik Ekspresi” ve son olarak 2011’de “Şevval Sam’la Pazar’e’rtesi” TV programlarını sundu. Başarılı oyuncu ve şarkıcı birçok ödül de aldı. Sam, 2009’da 36. Altın Kelebek Ödül Töreni En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist Ödülü, 2007’de Yıldız Teknik Üniversitesi En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü, 2009’da YEKÜV Eğitime Katkı Ödülü ve Hürriyet Altın Kelebek En İyi Kadın Sanatçı Ödülü, 2010’da Konya Selçuk Üniversitesi “İNOVASYON ZİRVESİ” Yılın Yenilikçi Sanatçısı Ödülü ve 2011’de Avrupa Birliği Kalite Ödülleri Kapsamında "Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı" Ödülü’nü aldı. Güzel oyuncu 1.65 metre boyunda ve akrep burcu.