Şevval Sam

Potbori Şarkı Sözleri
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Ağasar dereleri aksa yukarı aksa
Seni vermem ellere Tonya üstüme kalksa
***
Ağasar dereleri bulanık akayisun
Gözlerumun içine sevdalı bakayisun
***
Atmacayı vurdular
Bir avuç darı içün
Gel edalim sevdalık
Babanın canı içün
Gadirga yok diyular
Nereye gideyular
Benim ufak gülümü
Ellere veriyular
***
Burası derin orman
Görünmeyelim aman
Senin gibi güzelin
Canım yoluna kurban
Haydi gidelim Sis’e
Sis’in yolları çise
Ne dedim de darıldın
Niye gelmiyun bize
***
Gökte Yıldız Ay Misun Da
Kemençeme Yay Misun
Alsam Seni Elime Ssst Ssst
Baksam Çalayi Misun
***
Kemençeme Tel Misun Da
Sen Benim Neyim İsun
Çok Bakayusun Bana Ssst Ssst
Beni Yiyecek Misun.
***
Oy Kemençeci Dayı, Soktun Gözüme Yayı
Kör Ettun Gözlerimi , Göremeyrum Dünyayı
***
Derule Del Derule, Derule Del Derule
***
Çıkma Sevduğum çıkma portakal ağacına
Düşüpte ölecesun dayanamam acına
***
Derule Del Derule, Derule Del Derule
***
Kiraz çiçek açayi
Aykiri dal üstüne
Coon con con aykiri dal üstüne
Kiraz çiçek açayi
Aykiri dal üstüne
Şiip şip şip
Alır seni kaçarım
Kollarımın üstüne
***
Çık kaçalım dağlara
Dağlar olsun evimiz
Coon con con dağlar olsun evimiz
Çık kaçalım dağlara
Dağlar olsun evimiz
Şiip şip şip
Her gamardan bir yaprak
Olsun kerametimiz
***
Tabancamun sapuni gülle donatacağım
Alacağım başka yar seveceğim başka yar
Seni çatlatacağım
***
Tabancam doli mermi,seven böyle eder miseven böyle eder mi
İnsan sevdiği yarı bırakupta gider mi bırakupta gider mi