Şevval Sam

Ağasar dereleri aksa yukarı aksa Seni vermem ellere Tonya üstüme kalksa *** Ağasar dereleri bulanık akayisun Gözlerumun içine sevdalı bakayisun *** Atmacayı vurdular Bir avuç darı içün Gel edalim sevdalık Babanın canı içün Gadirga yok diyular Nereye gideyular Benim ufak gülümü Ellere veriyular *** Burası derin orman Görünmeyelim aman Senin gibi güzelin Canım yoluna kurban Haydi gidelim Sis’e Sis’in yolları çise Ne dedim de darıldın Niye gelmiyun bize *** Gökte Yıldız Ay Misun Da Kemençeme Yay Misun Alsam Seni Elime Ssst Ssst Baksam Çalayi Misun *** Kemençeme Tel Misun Da Sen Benim Neyim İsun Çok Bakayusun Bana Ssst Ssst Beni Yiyecek Misun. *** Oy Kemençeci Dayı, Soktun Gözüme Yayı Kör Ettun Gözlerimi , Göremeyrum Dünyayı *** Derule Del Derule, Derule Del Derule *** Çıkma Sevduğum çıkma portakal ağacına Düşüpte ölecesun dayanamam acına *** Derule Del Derule, Derule Del Derule *** Kiraz çiçek açayi Aykiri dal üstüne Coon con con aykiri dal üstüne Kiraz çiçek açayi Aykiri dal üstüne Şiip şip şip Alır seni kaçarım Kollarımın üstüne *** Çık kaçalım dağlara Dağlar olsun evimiz Coon con con dağlar olsun evimiz Çık kaçalım dağlara Dağlar olsun evimiz Şiip şip şip Her gamardan bir yaprak Olsun kerametimiz *** Tabancamun sapuni gülle donatacağım Alacağım başka yar seveceğim başka yar Seni çatlatacağım *** Tabancam doli mermi,seven böyle eder miseven böyle eder mi İnsan sevdiği yarı bırakupta gider mi bırakupta gider mi