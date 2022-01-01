Seyfullah Kartal

Aşk Buzlu Bir Yanardağ üşümek, üşümek bir tanem çocuksu gözlerinin alevinde titreyip üşümek ve kaçıp gitmek buralardan buralar bana dar geliyor sevdiğim *** yüreğim sığmıyor göklerin altına vurup gidiyorum rüzgarın kanatlarında belkısların diyarından ta kehkeşanlara dolaşıyorum yeryüzünü gökyüzünü, melekleri, yıldızları ay’da duruyor hala canlı ve dipdiri aşkımızın izleri buralar bana dar geliyor birtanem tutunamıyorum bu zalim dağlara ovalara, vadilere taşıp gidiyorum okyanuslardan üşüyorum üşüyorum alev alev kar tipilerinde üşüyorum *** dönüp bakıyorum yollara virane evlerin silueti düşmüş hatıralara dönüp bakıyorum dumanı göklerde biriken yakılmış zamanlara *** sen daha çocuksun bilmiyorsun aşkın buzlu bir yanardağ olduğunu kaldırımların sensizliği / nasıl haykırdığını yüzüme denizin korkunç dalgalarını ve kıyıdaki insafsız çarpıntılarını ve durup durup çılgınca yokluğuna nasıl ağladığını istanbul’un sen bilemiyorsun *** üşümek, üşümek birtanem çocuksu gözlerinin alevinde titreyip üşümek ve kaçıp gitmek buralardan buralar bana dar geliyor sevdiğim yüreğim sığmıyor çırpınıp duruyor deryaların uçsuz bucaksız ufuklarında *** üşüyorum zümrüt gözlerinin alev alev yangınında üşüyorum birtanem üşüyorum

Dünyayı Ters Döndüremem Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem