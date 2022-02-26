Sarpa Sardım Düşlerimi Şarkı Sözleri
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Seyfullah Kartal
Sarpa Sardım Düşlerimi
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Aslında biliyorum biraz tuhaf olacaksın
Sarpa sardım düşlerimi
Karanlıkta ateşi parlayan böceği görünce
Lalelerin kızılyaprağında çiğ tanesi oldum yere düştüm
Irmakların aşk şarkıları söyleyen ab-ı hayatında
Gülümseyen yüzünü gördüm
Karanlığın en zifirî anında
Ayın parıltısını hatırlatan gecenin güneşi gözlerini düşündüm
Erkenden sonsuzluğa süzülen şahin bakışlarında özgürlüğü tattım
Rüzgârın ılık ve endamlı esintisiyle senin için şarkı söyledigimi duyunca erişemeyeceğim hayallere daldım
Sarpa sardım düşlerimi
Meryem’in mahremiyetini taşıyan örtünde Sümeyye’nin kanını, kutsallığını gördüm
Baktığım zaman yüzünde cennet çocuklarının masum gülüşlerini gördüm
Anladım düşündüm yalnızlık ölüm gibi her yanımı sardığı zaman
Sarpa sardım düşlerimi
Rahmet esintisiyle gelen baharda uçuşan kelebeklerin dalında seni gördüm
Ayırırlarken bir gülü dalından ağladığını duydum seni düşündüm
Merhametine sığındım ilahi aşkın bir çocuk gibi özgür oldum
Aslında biliyorum biraz tuhaf olacaksın
Sarpa sardım düşlerimi