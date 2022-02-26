Seyfullah Kartal

Aslında biliyorum biraz tuhaf olacaksın Sarpa sardım düşlerimi Karanlıkta ateşi parlayan böceği görünce Lalelerin kızılyaprağında çiğ tanesi oldum yere düştüm Irmakların aşk şarkıları söyleyen ab-ı hayatında Gülümseyen yüzünü gördüm Karanlığın en zifirî anında Ayın parıltısını hatırlatan gecenin güneşi gözlerini düşündüm Erkenden sonsuzluğa süzülen şahin bakışlarında özgürlüğü tattım Rüzgârın ılık ve endamlı esintisiyle senin için şarkı söyledigimi duyunca erişemeyeceğim hayallere daldım Sarpa sardım düşlerimi Meryem’in mahremiyetini taşıyan örtünde Sümeyye’nin kanını, kutsallığını gördüm Baktığım zaman yüzünde cennet çocuklarının masum gülüşlerini gördüm Anladım düşündüm yalnızlık ölüm gibi her yanımı sardığı zaman Sarpa sardım düşlerimi Rahmet esintisiyle gelen baharda uçuşan kelebeklerin dalında seni gördüm Ayırırlarken bir gülü dalından ağladığını duydum seni düşündüm Merhametine sığındım ilahi aşkın bir çocuk gibi özgür oldum Aslında biliyorum biraz tuhaf olacaksın Sarpa sardım düşlerimi