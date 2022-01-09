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7/24 Dinle Seyyal Taner

Seyyal Taner

Nostalji

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01

Akşamcı Arif

Seyyal Taner 03:50
02

Alladı Pulladı

Seyyal Taner 03:47
03

Bir Kış Daha Olur

Seyyal Taner 05:26
04

Dövmesin Yüreğimde

Seyyal Taner 05:36
05

E Ne Olmuş Yani

Seyyal Taner 03:32
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Albümler

Naciye Seyyal Taner

3'lü Seyyal Taner

Alladı Pulladı Seyyal Taner

Çalma Listeleri

45'lik

45'lik

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