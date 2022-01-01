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Seza Kırgız

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01

Alim

Seza Kırgız 02:55
02

Aman Doktor

Seza Kırgız 05:09
03

Karanfil Oylum Oylum

Seza Kırgız 03:31
04

Telgrafın Tellerine

Seza Kırgız 03:35
05

Bir Fırtına Tuttu Bizi

Seza Kırgız 03:16
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