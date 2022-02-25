Sezen Aksu

Acıtmışım Canını Sevdikçe Hani yangın yerinde Sevmiştim ben seni Darmadağın akşamlarda *** Bir avuç kül uzattın Bense kırık bir cam Yıkıntılar arasında *** Ah neden korktun? Ah neden korktun? Bir uyandım ki artık yoktun Uzanıp eşsiz hatırandan öptüm *** Meğer nasıl da acı Nasıl da gece Kanatmışım yaranı sevdikçe *** Meğer nasıl karanlık Ne beyhude Acıtmışım canını sevdikçe *** Bırakıp gittin Yok olup yittin Gözlerindeki hüzün, hüzün... Bak siliniyor yüzün, yüzün... *** Karanlık gözlerinden Öpmüştüm ben seni Paramparça akşamlarda *** Isınmıştık birlikte Bu soğuk dünyada Yıkıntılar arasında

Gölge O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge *** O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge

Pırlanta Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı

Çalkala Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala *** Cadı kazanına fırlat Her şeyi bir bir yak Asabi hâllere gerek yok, ah *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Kimse bilmez huyunu suyunu Dans et görelim boyunu posunu Dans zaten bir aşk oyunu ahh *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala