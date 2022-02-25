Sezen Aksu

Hep! Bir yanı kırık
Bakma hep bir yanık
Canım ciğerim
Ama gösteremem
***
Sustum ah ölümüne
En büyük cevap anlayana
İzahat veremem
***
Gördüm, aydım, doydum ben
Senden farkım rütbemden
***
Ooof...
Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim
İsyan da ettim
Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin
***
Bir sen değil aşktan
Muaf tutamaz beni gelse felaketim
İyi bak son kez
Ben sana bundan sonra hayaletim
***
Ooof...
***
Hep! Bir yanı kırık
Bakma hep bir yanık
Canım ciğerim
Ama gösteremem
***
Sustum ah ölümüne
En büyük cevap anlayana
İzahat veremem
***
Gördüm, aydım, doydum ben
Senden farkım rütbemden
***
Ooof...
Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim
İsyan da ettim
Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin
***
Bir sen değil aşktan
Muaf tutamaz beni gelse felaketim
İyi bak son kez
Ben sana bundan sonra hayaletim
***
Ooof...
***
Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim
İsyan da ettim
Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin
***
Bir sen değil aşktan
Muaf tutamaz beni gelse felaketim
İyi bak son kez
Ben sana bundan sonra hayaletim
Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben
Yerleşmiycem kalbine
Ne kulum ne kölem olmayacaksın
Rahatla kuzum, bu halin ne?
Bir havalar mavalar nedir yani?
Kasmışın da kasmışın
Bilmem, kaç kez yanmışın da
Falanmışın filanmışın
***
Korktuğunu başına getirir dünya
Ne büyük meziyet öğretir güya
Saklandıkça korunurmuşsun
Öyle bir şey yok (Yok)
Daha dur, bakalım, kaç kez düştün?
Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın?
Olmadı, bas, git, yollar senin
Zorla tutan yok, zorla tutan yok
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben
Yerleşmiycem kalbine
Ne kulum ne kölem olmayacaksın
Rahatla kuzum, bu halin ne?
Bir havalar mavalar nedir yani?
Kasmışın da kasmışın
Bilmem, kaç kez yanmışın da
Falanmışın filanmışın
***
Korktuğunu başına getirir dünya
Ne büyük meziyet öğretir güya
Saklandıkça korunurmuşsun
Öyle bir şey yok (Yok)
Daha dur, bakalım, kaç kez düştün?
Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın?
Olmadı, bas, git, yollar senin
Zorla tutan yok, zorla tutan yok
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Daha dur, bakalım, kaç kez düştün?
Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın?
Olmadı, bas, git, yollar senin
Zorla tutan yok, zorla tutan yok
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini