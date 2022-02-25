Sezen Aksu

Senden daha öncesi yok ki Çoktan kaldırdım çatıya Böyle bir saflık yok ki Bakakaldım *** Kimlerdensin nerelerdensin Değmedi mi kir pas ellerine Hayret *** Aldım kör bıçağı elime Kanata kanata suçumu kazıyorum Sabret, sabret *** Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum Vururken rastlayınca kendime durdum Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm