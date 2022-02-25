Sezen Aksu

Affet Şarkı Sözleri
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Senden daha öncesi yok ki
Çoktan kaldırdım çatıya
Böyle bir saflık yok ki
Bakakaldım
***
Kimlerdensin nerelerdensin
Değmedi mi kir pas ellerine
Hayret
***
Aldım kör bıçağı elime
Kanata kanata suçumu kazıyorum
Sabret, sabret
***
Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum
Vururken rastlayınca kendime durdum
Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman
Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm