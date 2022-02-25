Bir Eksiğiz: Ahmet Kaya Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Bir Eksiğiz: Ahmet Kaya
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Uzun uzun aynaya baktım
Dedim ki kendime "Kız sana ne oldu?"
Gidinin cadısı, mahallenin delisi
Dalgalandın da duruldun mu?
***
Devrilip yatasın, keyfine bakasın
Toprağı ekesin var belli
Hadi bıktın, usandın kavgadan
Aşktan da mı geçtin temelli?
***
Yani... Yani... Yani... Yani...
***
Felek eşeğine "çüş" mü dedi?
Dünyada saadet düş mü dedi?
Büyüklerinle görüş mü dedi?
Hâkime, hekime danış mı dedi?
***
Korktun mu kız, korktun mu?
Küçük dilini yuttun mu?
E bari yükünü tuttun mu?
Hayat bu, alışveriş mi dedi?
Aaaahhh... Aaahhhh...
***
Ah felek, yordun beni
Hem de çok kırdın beni
Valla yıldırdın beni
Dediğin dedik
***
Ah felek, yordun beni
Hem de çok kırdın beni
Billâ yıldırdın beni
Çaldığın düdük
***
Bi' dedim en iyisi varayım bi' kocaya
Bi' dedim okutayım iyi bi' hocaya
Olmazsa toplarım tası tarağı
Gider yerleşirim Bolluca'ya
***
Lâkin gitmeli mi, temize çekmeli mi
Devam etmeli mi, bilemedim
Bir sindim, bir silkindim
Heyhat, arızayı gideremedim!
***
Yani... Yani... Yani... Yani...
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Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Baş kaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup, bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
***
Acılardan arta kalan
İşte bu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde
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