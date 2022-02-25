Sezen Aksu

Uzun uzun aynaya baktım Dedim ki kendime "Kız sana ne oldu?" Gidinin cadısı, mahallenin delisi Dalgalandın da duruldun mu? *** Devrilip yatasın, keyfine bakasın Toprağı ekesin var belli Hadi bıktın, usandın kavgadan Aşktan da mı geçtin temelli? *** Yani... Yani... Yani... Yani... *** Felek eşeğine "çüş" mü dedi? Dünyada saadet düş mü dedi? Büyüklerinle görüş mü dedi? Hâkime, hekime danış mı dedi? *** Korktun mu kız, korktun mu? Küçük dilini yuttun mu? E bari yükünü tuttun mu? Hayat bu, alışveriş mi dedi? Aaaahhh... Aaahhhh... *** Ah felek, yordun beni Hem de çok kırdın beni Valla yıldırdın beni Dediğin dedik *** Ah felek, yordun beni Hem de çok kırdın beni Billâ yıldırdın beni Çaldığın düdük *** Bi' dedim en iyisi varayım bi' kocaya Bi' dedim okutayım iyi bi' hocaya Olmazsa toplarım tası tarağı Gider yerleşirim Bolluca'ya *** Lâkin gitmeli mi, temize çekmeli mi Devam etmeli mi, bilemedim Bir sindim, bir silkindim Heyhat, arızayı gideremedim! *** Yani... Yani... Yani... Yani...