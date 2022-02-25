Demo Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Demo şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Demo şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Demo sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bize neler neler öğrettiler
Sevdalar üstüne
Aldatıldık aldatıldık
Sevda böyle değil
***
Ne masallar ninniler söylediler
Dünya üstüne
Aldatıldık aldatıldık
Dünya böyle değil
***
Ufalana ufalana kaç kuşak
Eridik bu yollarda
Kimimiz yerle yeksan
Kimimiz zor ayakta
***
Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz
Ayrı diyarlarda
Bize saadet nasip şimdi
Uçuk rüyalarda
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Begonvil boy vermiştir şimdi
Yasemen basmıştır Bodrum'u
Kokusu geldi rüzgârın
Bir kelebek öptü boynumu
***
Sen şimdi gerdanını maviye
Göğsünü bir yelkenliye
Gönlünü ilk önüne çıkan
Yaz seferine bağlamışsındır
Vurunca dibine sakız rakısının
Biraz da ağlamışsındır
***
Benim yerime de sev, bekletme hayatı
Bu kadarına razıysan, yaşa gitsin
Kaç kişiyiz savunan sevdayı
***
Gözüme ilk damlası düştü
Gelecek sonbaharın
Yeni bir sayfanın öncüsü
Bakalım ne hediyesi zamanın
***
Sen şimdi gerdanını maviye
Göğsünü bir yelkenliye
Gönlünü ilk önüne çıkan
Yaz seferine bağlamışsındır
Vurunca dibine sakız rakısının
Biraz da ağlamışsındır
***
Benim yerime de sev, bekletme hayatı
Bu kadarına razıysan, yaşa gitsin
Kaç kişiyiz savunan sevdayı
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Çok fazla bir şeyim yok
Toplasan bir avuç değil
Al benden kendine ver
Acıdan düş mümkünse sil
***
Anladım hiç bi'şey aşktan değerli değil
Olmaya niyetliyim ateşte erir demir
***
Delidir delidir kapında yatmayan
Delidir kendinden geçmeyi tatmayan
Delidir delidir bi'çiçek bile bakmayan
Yeridir dövünse eline hiç diken batmayan
***
Sen benim çilehanem sınavım, en zor dersim
Hoş gelir safa gelir senden ne gelirse gelsin
Hadi ver artık ocağa bu kör cahili
Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin
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