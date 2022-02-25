"Arkadaş" Şarkısını Duyunca Şarkı Sözleri
Sezen Aksu "Arkadaş" Şarkısını Duyunca şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu "Arkadaş" Şarkısını Duyunca şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan "Arkadaş" Şarkısını Duyunca sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu
"Arkadaş" Şarkısını Duyunca
Tüm Şarkıları
-
Çok zamandan beri eski dostlar
Birbirini aramaz oldu
Aramıza hayat girdi
Yıllar bize yaramaz oldu
***
Ağlarım, ağlarım geceler boyunca
Anılar dalga dalga
Sahilime vurunca
Bir selâm gelince
Selâ verilince
Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca
***
Bir yanağı okşayan kader,
Diğerine bin tokat vurdu
Bildiğim kadar değilmiş meğer
Dünya bize hep oyun kurdu
***
Ağlarım, ağlarım geceler boyunca
Anılar dalga dalga
Sahilime vurunca
Bir selâm gelince
Selâ verilince
Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca