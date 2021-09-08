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7/24 Dinle
Sezen Aksu
Aşk
Aşk
150 Parça | 11:04:27
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01
Aşk
Sezen Aksu
03:04
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02
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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03
Kaçın Kurası
Sezen Aksu
03:46
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04
Sen Ağlama
Sezen Aksu
05:50
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05
Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
03:09
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06
Seni Yerler
Sezen Aksu
04:06
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07
Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
Sezen Aksu
03:26
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08
Kış Masalı
Sezen Aksu
03:39
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09
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:40
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10
Unuttun Mu Beni
Sezen Aksu
04:09
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