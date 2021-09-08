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7/24 Dinle Sezen Aksu Aşk
Aşk

Aşk

150 Parça | 11:04:27

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk

Sezen Aksu 03:04
02

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
03

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
04

Sen Ağlama

Sezen Aksu 05:50
05

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
06

Seni Yerler

Sezen Aksu 04:06
07

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Sezen Aksu 03:26
08

Kış Masalı

Sezen Aksu 03:39
09

İçime Sinmiyor (akustik)

Sezen Aksu 03:40
10

Unuttun Mu Beni

Sezen Aksu 04:09

...

KAPAT
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