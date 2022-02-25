Sezen Aksu

Her gece yatağımda Aklımda neler neler Ne kadar çok acı var Allahım Berbat yine haberler *** Ne olur kuvvet ver Anlamam için ipucu Ne ilim yetiyor ne film Yine mi ters açıda Marsla Jüpiter? *** Doluya koy, boşa koy Sabahlara kadar kan, ter Yut hapları, oku kitapları Geldik gidiyoruz bîhaber *** Ben bu yüzden aşka şükrederim O beni onarır hep Bir tek o ayırmıyor insanı insandan Ölene dek *** Ağlarım seve seve İnlerim seve seve Yeter ki aşk olsun Katlanırım her şeye seve seve

Bir beden büyük gelen Gerçekleri hiç görmeyen Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten) *** Konuşalım mı gel bu durumu? Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu Yeniden bana anlattırma hadi Gelinen nokta yolun sonu *** İster bu yöne, istersen git enginlere Yan da gör günden güne gitti diye *** Aslında ben değil sensin yalnız kalan O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman *** Bir beden büyük gelen Gerçekleri hiç görmeyen Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten) *** Konuşalım mı gel bu durumu? Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu Yeniden bana anlattırma hadi Gelinen nokta yolun sonu *** İster bu yöne, istersen git enginlere Yan da gör günden güne gitti diye *** Aslında ben değil sensin yalnız kalan O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman