Sezen Aksu

Geçmiş Zaman Şarkı Sözleri
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Her gece yatağımda
Aklımda neler neler
Ne kadar çok acı var Allahım
Berbat yine haberler
***
Ne olur kuvvet ver
Anlamam için ipucu
Ne ilim yetiyor ne film
Yine mi ters açıda Marsla Jüpiter?
***
Doluya koy, boşa koy
Sabahlara kadar kan, ter
Yut hapları, oku kitapları
Geldik gidiyoruz bîhaber
***
Ben bu yüzden aşka şükrederim
O beni onarır hep
Bir tek o ayırmıyor insanı insandan
Ölene dek
***
Ağlarım seve seve
İnlerim seve seve
Yeter ki aşk olsun
Katlanırım her şeye seve seve
-
Bir beden büyük gelen
Gerçekleri hiç görmeyen
Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen
Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten)
***
Konuşalım mı gel bu durumu?
Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu
Yeniden bana anlattırma hadi
Gelinen nokta yolun sonu
***
İster bu yöne, istersen git enginlere
Yan da gör günden güne gitti diye
***
Aslında ben değil sensin yalnız kalan
O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran
Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an
Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman
***
Bir beden büyük gelen
Gerçekleri hiç görmeyen
Aslında hiç kimse değil karakterin seni üzen
Sende vicdan denen yokmuş zaten (yokmuş zaten)
***
Konuşalım mı gel bu durumu?
Uğraştırıp durma, bırak şunu bunu
Yeniden bana anlattırma hadi
Gelinen nokta yolun sonu
***
İster bu yöne, istersen git enginlere
Yan da gör günden güne gitti diye
***
Aslında ben değil sensin yalnız kalan
O gün gelecek, göreceksin yok hâlin soran
Pişmanlıktan cayır cayır yandığın an
Geri dönüşü yok, olmuş olan, geçmiş zaman