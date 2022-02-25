Sezen Aksu

Aşktan Ne Haber Aç kalbini ben geldim Sıkı sıkı tut bırakma Zar zor yıktım duvarlarımı Kıymetini bil uzatma *** Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı gir içeri Gör parklarımı bahçelerimi Anla ben büyük harflerden ürktüm *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam Akıntıya kürekten Bunları boşver ne haber aşktan *** Gözlerinin arkasını Sözlerinin alt yazısını Kalp diline çevirdim çoktan Okudum öz türkçe acısını *** Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı gir içeri Gör parklarımı bahçelerimi Anla ben büyük harflerden ürktüm *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam Akıntıya kürekten Bunları boşver ne haber aşktan

Buz Kırağı Yanar içim su gülüşüne Bir tebessüm et söneyim Hava buz kırağı deli bozuk Terkedilmez ah nöbetim *** Nicedir sarhoşluğum Ay aman anlayamam Ödenir bedeli aşkın Acıma kederime sonuma sebep olur Ama gel yüreğime sor *** Kal yanımda uğrunda deliriyorum Küçücüğüm kal yanımda *** Kelimeler yetmiyor anlatmaya, korkuyorum Sözlerimi gözlerime bak anla, söylüyorum

Delikanlım Açılır sonsuz kere yoluna güllerim Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile Yokluğun soğuk tenine susadı tenim Üşüdüm yorgan misali seril üstüme *** Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin Sakınıp sakla güneşim ol al ısıt beni Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde *** Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım﻿

Kış Güneşi Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür

Ama Evlisin Aşktan utandın konuşamadın Yüzüme bakamadın yan yana iken Oysa her gece düşündüm Ağladım zaman zaman neler söyledim duymadın Yıldızlar gece ay ve ben *** Kulaklarımda çınladın gülüşünle gel Bu kadar yeter Sev artık zalim duracak kalbim *** Ama evlisin benim değilsin Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim *** Ama evlisin benim değilsin Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim *** Sevemedim seni öpemedim seni Konuşamadım sarılamadın Ama çok sevdim hergün düşündüm Nasıl istedim seni bilemezsin sen *** Konuşmayı isterdim saatlerce günlerce Dokunmayı isterdim ellerine yüzüne Uzanmayı isterdim aynı yastığa senle Bitirmeyi isterdim hayatımı seninle *** Ama evlisin benim değilsin Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim. *** Ama evlisin benim değilsin Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim

Haberi Olsun Ben o yâri esasında çok severim Ben o yâri esasında çok severim *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim Kimselere bakmam onu dinlerim *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun

Zaten Aşığım Bir bahar istiyorum Yanlıca benden sana beyaz çiçeklerden armağan Bir masal istiyorum yalnızca sana gerçek Ben anlatsam bir sen anlasan *** Aşk içinde gecelerde kaybolsak seninle Uzunsam tenindeki yüreğinde Öpüşsek muhabbetle kuşlar gibi İsmini sayıklarken *** Bir gün utandım Sen karşımdaydın Sanki çıplaktım Zaten aşıktım *** Yanlış anlaştık Benden kırıldın Sevdim uslanmam Zaten aşığım *** Gözlerin gülmeli hep dudakların öpmeli Her zerren beni düşünmeli Ben kıskanç bencil bir aşığım kalbin bilmeli Kabul etmeden sevme beni

Dayan Yüreğim Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine Ey aşk beni yağmala Ateş et arka arkaya aşk, beni tara Bitsin hiç bir şey umrumda değil Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin Öğrenirken hasretinle sevişmeyi Göz yaşlarım akabilirler özgürce İçimde öyle güzelsin ki Onu kirletmeyeceğim seninle *** Bağlasan durmaz göndersen gitmez Laftan anlamaz sözümü dinlemez Başına buyruk duyguları savruk Beni bana kırdıran Bu gönül canıma düşman *** Yanıyor bedenim acıyor içim Yoktan anlamıyor benliğim Bitmiyor geceler Geçmiyor günler Adı aşk bu eziyetin *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Anlar mı hiç seni? Yanarak mum gibi eridiğini Sen aşıksın o kör hevesin kalıcı misafiri ah *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran Dayan, dayan of dayan

Arzular Arsız Sevdiğim kaçak baharım Yüzüne boyandı gece Toprağıma düştü yağmur Ah süzüle süzüle *** Ellerin tenimde ateş Korkular bir adım öte Dağlarımdan geçti rüzgar Çığ düşüre düşüre *** Sen bana şahit Durdu zaman kalbimle bir Ah deniz gelgit Darmadağın yine sahil *** Geceler aysız arzular arsız Ne yana yıkılayım Ona katıksız aç deli yüreğim Kime yalvarayım *** Çare sende Allah'ım beni al Rahata kavuşayım İnce ince işliyor sevda Nasıl kurtulayım *** Sevdiğim kaçak baharım Yüzüne boyandı gece Toprağıma düştü yağmur Ah süzüle süzüle *** Ellerin tenimde ateş Korkular bir adım öte Dağlarımdan geçti rüzgar Çığ düşüre düşüre *** Sen bana şahit Durdu zaman kalbimle bir Ah deniz gelgit Darmadağın yine sahil *** Geceler aysız arzular arsız Ne yana yıkılayım Ona katıksız aç deli yüreğim Kime yalvarayım *** Çare sende Allah'ım beni al Rahata kavuşayım İnce ince işliyor sevda Nasıl kurtulayım *** Çare sende Allah'ım beni al Rahata kavuşayım İnce ince işliyor sevda Nasıl kurtulayım

Emi Sende sev ama sevilme Aşk acısı çek ben gibi Çok özle ama kavuşma Kavuşamadığım gibi *** Sende sev ama sevilme Aşk acısı çek ben gibi Çok özle ama kavuşma Kavuşamadığım gibi *** Senin de yüreğin yansın Başka ellerde mum gibi Çaresizlik ayrılmasın Kapından köle gibi *** Senin de kalbini çalsın Başkaları mal gibi Sevdam yüreğinde kalsın Gizli bir günah gibi *** Geri gelme istemem ki Ben eski ben değilim ki Hayat öyle bir oyunki Ne rolü var ne sahnesi *** Geri gelme istemem ki Ben eski ben değilim ki Hayat öyle bir oyunki Ne rolü var ne sahnesi *** Sende mutlu olma emi Sende sev sevilme emi *** Aşkta hep aşkla yanıldım Sevdim hiç sevmemiş gibi Sen kırdın ben tamir ettim Sanki ustaymışım gibi *** Kimse üstüne almasın Bu sözlerim sevgiliye O öyle bir sevgilidir Ettiğini iyi bilir *** Ahlarım beddua değil Anlaşılabilmek için Sevmek sevilmek öyle zor Birine alışan için *** Geri dönme istemem ki Ben eski ben değilim ki Hayat öyle bir oyunki Ne rolü var ne sahnesi *** Geri dönme istemem ki Ben eski ben değilim ki Hayat öyle bir oyunki Ne rolü var ne sahnesi *** Sende mutlu olma emi ... Sende sev sevilme emi...

Taraf Kendini hiç yorma gönlüm alış buna Dinle iç sesini duy yeter Kimse sende umduğunu bulmadı Ne yaptıysam olmadı *** Hayatın mı bu öfke Yaşamadıkların mı Her gün gibi bugün de Çek acını nazikçe *** Hep özledim seni Yandım hiç sönmeden Taraf tuttum Sende durdum kalben Hep özledim seni Yandım hiç sönmeden Taraf tuttum Sende durdum kalben *** Aklını hiç bozma gönlüm güçlen daha Hayata gül geç yeter Kimse sende verdiğini koymadı Sevmen kolay olmadı Düşüncen mi yanıldı değerin mi fazlaydı Kalıp kendi kendine dualar et sessizce