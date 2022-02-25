Sezen Aksu

Ya bizdensin ya da onlardan Hadi bu köprüyü geç bakalım Ya dostsun ya da düşman Hadi sıfatını seç bakalım *** Ya siyahsın ya da beyaz Ya hep ya hiç, öyle yok biraz Ya hasım ya hısım, a çileli başım Sen kınalı kuzu, ben süzme kaz *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene *** Bi' o yana, bi' bu yana Savururlar öte yana Söz ile uslanmayana Ayar yapalım *** Benim hala umudum var Böyle diyor sûfi Mazhar Ben Mazhar'dan yanayım Kaynaşırız azar azar *** Olmasa da tek tabancayız Ölüm var, yalnızlık ne yazar Daha karpuz keseceydik Vallahi billahi, hep nazar! *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene *** Burası Agora meyhanesi değil Açık hava tımarhanesi Beşer bu şaşar, çizmeyi aşar Varsa bi' matbu bahanesi *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene