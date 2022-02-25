Sezen Aksu

Ayar Şarkı Sözleri
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Ya bizdensin ya da onlardan
Hadi bu köprüyü geç bakalım
Ya dostsun ya da düşman
Hadi sıfatını seç bakalım
***
Ya siyahsın ya da beyaz
Ya hep ya hiç, öyle yok biraz
Ya hasım ya hısım, a çileli başım
Sen kınalı kuzu, ben süzme kaz
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
***
Bi' o yana, bi' bu yana
Savururlar öte yana
Söz ile uslanmayana
Ayar yapalım
***
Benim hala umudum var
Böyle diyor sûfi Mazhar
Ben Mazhar'dan yanayım
Kaynaşırız azar azar
***
Olmasa da tek tabancayız
Ölüm var, yalnızlık ne yazar
Daha karpuz keseceydik
Vallahi billahi, hep nazar!
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
***
Burası Agora meyhanesi değil
Açık hava tımarhanesi
Beşer bu şaşar, çizmeyi aşar
Varsa bi' matbu bahanesi
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene