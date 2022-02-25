Sezen Aksu

Baba Evi Baba evindeyim bugün Tepemde dolunay Nasıl doluyum Birikmiş yalnızlıklar *** Ayın umrunda mı Cama vurmuş şavkı Adamın biri de tutturmuş Damar bir şarkı *** Belki artık kavuşmak hayâl Belki beni çoktan sildin Öldürsen iflah olmaz Geçmiyor senden ümidim *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Çalsan bir akşam üstü Kapımı yeniden Ben de sana tavşan kanı Bir çay demlesem *** Desem ki pişmanım Perişanım Sen de bir büyüklük Göstersen de hoş görsen *** Belki sarışırız aniden Belki tanışırız yeniden Uzun uzun konuşup sonra Anlaşırız tan ağarırken *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi

Çağırma Beni Yasak sevgilim sevişmek bize yasak Ağlama ne olur ayıp ağlamak Yasak sevgilim ellerin bana yasak Günah öpüşlerin sesin yasak *** Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni *** Yarım sevgilim bölündük sayılara Artık anılara dönmek yasak Canım sevgilim sevişmek bize yasak Ağlama ne olur ayıp ağlamak *** Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni