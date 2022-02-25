Sevgiliye Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Sevgiliye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Sevgiliye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgiliye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Baba evindeyim bugün
Tepemde dolunay
Nasıl doluyum
Birikmiş yalnızlıklar
***
Ayın umrunda mı
Cama vurmuş şavkı
Adamın biri de tutturmuş
Damar bir şarkı
***
Belki artık kavuşmak hayâl
Belki beni çoktan sildin
Öldürsen iflah olmaz
Geçmiyor senden ümidim
***
Canımdan can gitti
Gel hasretin eritti
Anladım ki çok muhabbet
Ayrılık getirdi
***
Çalsan bir akşam üstü
Kapımı yeniden
Ben de sana tavşan kanı
Bir çay demlesem
***
Desem ki pişmanım
Perişanım
Sen de bir büyüklük
Göstersen de hoş görsen
***
Belki sarışırız aniden
Belki tanışırız yeniden
Uzun uzun konuşup sonra
Anlaşırız tan ağarırken
***
Canımdan can gitti
Gel hasretin eritti
Anladım ki çok muhabbet
Ayrılık getirdi
***
Canımdan can gitti
Gel hasretin eritti
Anladım ki çok muhabbet
Ayrılık getirdi
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Yasak sevgilim sevişmek bize yasak
Ağlama ne olur ayıp ağlamak
Yasak sevgilim ellerin bana yasak
Günah öpüşlerin sesin yasak
***
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni
***
Yarım sevgilim bölündük sayılara
Artık anılara dönmek yasak
Canım sevgilim sevişmek bize yasak
Ağlama ne olur ayıp ağlamak
***
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni
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Yazık şu geçen zaman yazık
Yalan mıydı biz mi aldandık
Yazık gençliğimize yazık
Nasıl böyle iken yıprandık
***
Böyle mi sona erecekti
Böyle parça parça mı olacaktı
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey
Hem sana hem bana yazık
***
Ne olursun yalan de
Bu bir rüya sadece
Ne olursun konuşma
Sana ihtiyacım var dinle
***
İkimize de yazık, gençliğimize yazık
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle
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