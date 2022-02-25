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Demo Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Demo şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Demo şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Demo sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Demo

  • Begonvil

  • Aldatıldık

  • Delidir

  • Anlasana

  • Ah Beni Beni

  • Ahbap Çavuslar

  • Aykırı Çiçek

  • Bekle

  • Her Şey Fani

  • Rüzgar Kırdı Dalımı

  • Yol Bitti Çoktan

  • Yansın İstanbul

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