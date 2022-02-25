Sezen Aksu

Begonvil Begonvil boy vermiştir şimdi Yasemen basmıştır Bodrum'u Kokusu geldi rüzgârın Bir kelebek öptü boynumu *** Sen şimdi gerdanını maviye Göğsünü bir yelkenliye Gönlünü ilk önüne çıkan Yaz seferine bağlamışsındır Vurunca dibine sakız rakısının Biraz da ağlamışsındır *** Benim yerime de sev, bekletme hayatı Bu kadarına razıysan, yaşa gitsin Kaç kişiyiz savunan sevdayı *** Gözüme ilk damlası düştü Gelecek sonbaharın Yeni bir sayfanın öncüsü Bakalım ne hediyesi zamanın *** Sen şimdi gerdanını maviye Göğsünü bir yelkenliye Gönlünü ilk önüne çıkan Yaz seferine bağlamışsındır Vurunca dibine sakız rakısının Biraz da ağlamışsındır *** Benim yerime de sev, bekletme hayatı Bu kadarına razıysan, yaşa gitsin Kaç kişiyiz savunan sevdayı﻿

Aldatıldık Bize neler neler öğrettiler Sevdalar üstüne Aldatıldık aldatıldık Sevda böyle değil *** Ne masallar ninniler söylediler Dünya üstüne Aldatıldık aldatıldık Dünya böyle değil *** Ufalana ufalana kaç kuşak Eridik bu yollarda Kimimiz yerle yeksan Kimimiz zor ayakta *** Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz Ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi Uçuk rüyalarda