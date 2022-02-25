Sezen Aksu

Bekleyelim de görelim bakalım Önce kim kimi unutacak Dilersen anıları yakalım O zaman yerine ani yapılacak *** Ama bana kalırsa yazık olur Kaybetmek kolay, kazanmak zor Yine de sen bilirsin, buyur seç Teklif var, ısrar yok *** Haydi yine ari gibi çalış gönlüm Bitip başlamaya alış Onun daha çok yolu var Sen yine zamanla yarış *** Birileri yolda kalır Birileri yol alır, kanun bu Her insan kaderiyle gelir dünyaya, Malum bu