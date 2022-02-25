Bekleyelim De Görelim Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Bekleyelim De Görelim
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Bekleyelim de görelim bakalım
Önce kim kimi unutacak
Dilersen anıları yakalım
O zaman yerine ani yapılacak
***
Ama bana kalırsa yazık olur
Kaybetmek kolay, kazanmak zor
Yine de sen bilirsin, buyur seç
Teklif var, ısrar yok
***
Haydi yine ari gibi çalış gönlüm
Bitip başlamaya alış
Onun daha çok yolu var
Sen yine zamanla yarış
***
Birileri yolda kalır
Birileri yol alır, kanun bu
Her insan kaderiyle gelir dünyaya,
Malum bu