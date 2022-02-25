Ben De Yoluma Giderim Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Ben De Yoluma Giderim
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Peki, Nasıl Istersen Öyle Olsun
Tutamam, Tutamam Gideni
Belli Ki Kırmak Istemiyorsun Kalbimi
Kıyamam, Bi' De Kıyamam, Iyi Mi!
***
Giden Gitmiştir Zaten
Kesemem, Kesemem Yolunu
Hani Satın Alınan Sevgiye Alıştırılmış
Bi' Çocuğun Her Oyuncağa Çabucak Doyumu
***
Ben De Yoluma Giderim
Ezdirmem Kendimi
Ama Gezdirmem De Gönlümü
Gider Acımı Çekerim
***
Ben De Yoluma Giderim
Ezdirmem Kendimi
Ama Gezdirmem De Gönlümü
Gider Acımı Çekerim
***
Beni Özle Isterim, Beni Çok Özle
Üzül, Üzül Bi' Süre
En Azından Ince Bi' Kabuk Bağlasın
Azıcık Eşitlik Sağlasın
***
Giden Gitmiştir Zaten
Kesemem, Kesemem Yolunu
Hani Satın Alınan Sevgiye Alıştırılmış
Bi' Çocuğun Her Oyuncağa Çabucak Doyumu
***
Ben De Yoluma Giderim
Ezdirmem Kendimi
Ama Gezdirmem De Gönlümü
Gider Acımı Çekerim
***
Ben De Yoluma Giderim
Ezdirmem Kendimi
Ama Gezdirmem De Gönlümü
Gider Acımı Çekerim