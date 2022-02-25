Sezen Aksu

Peki, Nasıl Istersen Öyle Olsun Tutamam, Tutamam Gideni Belli Ki Kırmak Istemiyorsun Kalbimi Kıyamam, Bi' De Kıyamam, Iyi Mi! *** Giden Gitmiştir Zaten Kesemem, Kesemem Yolunu Hani Satın Alınan Sevgiye Alıştırılmış Bi' Çocuğun Her Oyuncağa Çabucak Doyumu *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim *** Beni Özle Isterim, Beni Çok Özle Üzül, Üzül Bi' Süre En Azından Ince Bi' Kabuk Bağlasın Azıcık Eşitlik Sağlasın *** Giden Gitmiştir Zaten Kesemem, Kesemem Yolunu Hani Satın Alınan Sevgiye Alıştırılmış Bi' Çocuğun Her Oyuncağa Çabucak Doyumu *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim