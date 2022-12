Sezen Aksu

Baba evindeyim bugün Tepemde dolunay Nasıl doluyum Birikmiş yalnızlıklar *** Ayın umrunda mı Cama vurmuş şavkı Adamın biri de tutturmuş Damar bir şarkı *** Belki artık kavuşmak hayâl Belki beni çoktan sildin Öldürsen iflah olmaz Geçmiyor senden ümidim *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Çalsan bir akşam üstü Kapımı yeniden Ben de sana tavşan kanı Bir çay demlesem *** Desem ki pişmanım Perişanım Sen de bir büyüklük Göstersen de hoş görsen *** Belki sarışırız aniden Belki tanışırız yeniden Uzun uzun konuşup sonra Anlaşırız tan ağarırken *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi