Sezen Aksu

Beni kategorize etme Benle oynama Yaftayı yapıştırıp Bana isim koyma Karikatürleştirme beni İlahlaştırma Tabulaştırma sakın tabulaştırma *** Ben seni öyle sevdim öyle sevdim Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim *** Matematikleştirme beni çarpma, bölme Toplama, çıkarma sakın beni hesaplaştırma *** Mekanikleştirme beni otomatikleştirme Yarıştırma sakın onla bunla karşılaştırma *** Ben seni öyle sevdim öyle sevdim Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim *** Sıkıştırıp tıkıştırma beni depolaştırma Duygularım yok oldu yüreğimi nasırlaştırma Beni demoralize etme depolitize etme Her işten kaçar oldum beni illegalize etme *** Ben seni öyle sevdim öyle sevdim Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim