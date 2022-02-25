Şaka Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Şaka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Şaka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şaka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın tabulaştırma
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Ben seni öyle sevdim öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim
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Matematikleştirme beni çarpma, bölme
Toplama, çıkarma sakın beni hesaplaştırma
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Mekanikleştirme beni otomatikleştirme
Yarıştırma sakın onla bunla karşılaştırma
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Ben seni öyle sevdim öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim
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Sıkıştırıp tıkıştırma beni depolaştırma
Duygularım yok oldu yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme depolitize etme
Her işten kaçar oldum beni illegalize etme
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Ben seni öyle sevdim öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim
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