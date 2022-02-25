Sezen Aksu

Beni Unutma Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Herhangi bir gündü çok önemli değildi Seni düşündüğüm birkaç andan başka *** Bilirim herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur O ben olayım beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha birçok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluk *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma

Git Madem ki istiyorsun öyleyse durma git Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim Sende bilirsin hiç bir acı sonsuza dek sürmez Hatta her an yeniden sevebilirim *** Olmazdı bende biliyorum haklısın haydi git Korkma seninle gerçekten dost olabilirim Aslında bende uzun zamandan beridir sana Ayrılmak istediğimi söylemedim haydi git... *** Git... Git... Gitme dur ne olursun Gitme kal yalan söyledim Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim *** İkimiz içinde doğru olan böylesi git İnan bana sandığın kadar üzgün değilim İçimde yepyeni bir hayata başlamanın Sevinci ve heyecanı var artık git...

Kolay Değil Biraz daha sarıp sarmala beni Biraz daha dokun yalnızlığıma Biraz anla ne demek istediğimi Biraz dinle duygularımın dilini *** Biraz daha kal da düşün yeniden Biraz anla bendeki bu hüzün neden Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil olursa bu bir olay *** Bin bir defa ah şu kalbim kırıldı Bu izler hep o eski acılardan Cesaretim hemen hemen hiç kalmadı Çok denedim denedim ama olmadı *** Biraz daha kal da düşün yeniden Biraz anla bendeki bu hüzün neden Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil olursa bu bir olay

Ünzile Ünzile insan dölü On kardeş beşi ölü Büyüdükçe ufak Ve gelir de görücü *** İnci gibi dişi Görücü bilir işi Söğüdüm ağlar gider Olur hatun kişi *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk,hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor *** Korkar durur gitmez Köyün en son çitine İnanır o sınırda dünyanın bittiğine Ünzile insan dölü Bilinmezlere gebe Sırların mihletini yüklenipte beline *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın Ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.

Yalnızca Sitem Vurgun yemiş misali gönlüm tutuldu aşka Ciğerimden yanıyorum ben bu defa başka Bu yangın benle ölünceye dek yaşasın varsın Dünyanın o son günü sen beni arayacaksın *** Doymadım doyamadım sevmelere seni ben Kimseyi koyamadım yerine yeniden Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem *** Zannetme bir gün geri dönmek değil niyetim Hasrete teslim oldum asla gelmeyeceğim Bu yangın benle ölünceye dek yaşasın varsın Dünyanın o son günü sen beni arayacaksın