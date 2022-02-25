Bin Dokuz Yüz Kırk Beş Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Bin Dokuz Yüz Kırk Beş
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Gel asırlardan uzan da tut ellerimi sımsıcak
Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak
Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdırlar
Ve ümitleri çiçeklerden, acıları tarihlerden
***
Senin gibi benim gibi onlar da hep insandılar
Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar
Senin gibi benim gibi
***
Onlar biraz terk edilmiş biraz küskün çocuktular
Sanki biraz incitilmiş
Sanki yetersiz sevilmiş
Sanki utandılar kavgadan ve sustular
***
Öp incilenen göz yaşları kurusun inançlarında
Sene bin dokuz yüz kırk beş onlar da hep insandılar
Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar
Senin gibi benim gibi...