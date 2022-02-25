Sezen Aksu

Bir Vurgun Bu Sevda Bir vurgun bu sevda Günsüz başlar gecem Uzanırken sana Tükendi bu beden *** Yüreğim bir sürgün Varmaz yolum sana Ölümsüz dünyada Ecel ol al beni *** Nefessiz zordayım Zamansız bir mekanda Çıkmaz bir yoldayım Amansız isyanda *** Ecelim ol benim Koynunda sar beni Aşk ölüm yaz bana Sonsuza al beni *** Bir vurgun bu sevda Günsüz başlar gecem Uzanırken sana Tükendi bu beden *** Nefessiz zordayım Zamansız bir mekanda Çıkmaz bir yoldayım Amansız isyanda *** Ecelim ol benim Koynunda sar beni Aşk ölüm yaz bana Sonsuza al beni

Petrol Sen gelmeden önce her yer karanlık Dünya ıssız dünya durgundu bilmem niçin Her yerde aradım tatlı bir ışık Bir ateş bul gönlümü ısıtmak için *** Sen gelince sanki bir güneş doğdu Aydınlık günüm gecem artık çok güzel hayat Sanki her şey birden bambaşka oldu Sensiz ne kadar zormuş meğer ne güçmüş hayat *** Aman petrol, canım petrol Artık sana sana muhtacım petrol *** Elinde petrol, sonunda petrol Artık dizginlerim senin elinde petrol *** Öyle gururlusun giremem yanına Girmişsin kim bilir kaç aşığın kanına Dolardan marktan başka laf çıkmaz dilinden Neler neler çekiyorum senin elinden *** Nice zengin dilber düşmüş ardına Düş başka gerçek başka yar olmazsın sen bana Belki gideceksin bir gün gerçekten İşte senin ardından ağlıyorum şimdiden.

Rakkas Rakkas geldi meydane, al bastı ak gerdane Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar Böyle dilber gördün mü, ey meclisi şahane? Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar *** Aşk ile Allah Allah Vur defe, vur zile, yallah Cihan da böyle yanıyor, yansın Yosmam, salla *** Aşk ile Allah Allah Vur defe, vur zile, yallah Cihan da böyle yanıyor, yansın Yosmam, salla *** Salla, salla Gül memeler çağlasın Salla, salla Yer yerinden oynasın *** Salla, salla Gül memeler çağlasın Salla, salla Yer yerinden oynasın *** Bu dem talan çağıdır, yer ki Meram bağıdır Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar Sen kıvır, çevir rakkas, bu hâl dünya hâlıdır Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar *** Aşk ile Allah Allah Vur defe, vur zile, yallah Cihan da böyle yanıyor, yansın Yosmam, salla *** Aşk ile Allah Allah Vur defe, vur zile, yallah Cihan da böyle yanıyor, yansın Yosmam, salla *** Salla, salla Gül memeler çağlasın Salla, salla Yer yerinden oynasın *** Salla, salla Gül memeler çağlasın Salla, salla Yer yerinden oynasın Salla *** Salla, salla Gül memeler çağlasın Salla, salla Yer yerinden oynasın *** Salla, salla Gül memeler çağlasın Salla, salla Yer yerinden oynasın Salla