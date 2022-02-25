Sezen Aksu

Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar nerdeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka Duygularım başka yerde *** Bir deli rüzgar savurdu Beni böyle umutlu tutsak Benim altın kafeste *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok ağlatamaz asla beni Bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz Öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Acılarla sevinçlerle yaşat beni

Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama?