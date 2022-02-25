Söz Müzik Teoman Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Söz Müzik Teoman
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Ele avuca sığmazdı deli gönlüm
Bir zamanlar nerdeydi şimdi nerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka
Duygularım başka yerde
***
Bir deli rüzgar savurdu
Beni böyle umutlu tutsak
Benim altın kafeste
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
Yok ağlatamaz asla beni
Bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz
Öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Acılarla sevinçlerle yaşat beni
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Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa
Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
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