Sezen Aksu

-
Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen
***
Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen
***
Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi
Bir divaneye takıldım ben
***
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül senden çoktan razı
Nasıl istersen
***
Delip geçen gözlerinle
Söylenmemiş sözlerinle
Sırsın sen
***
Hiç oyunsuz, sorunsuz
Ne bir eksik, ne bir fazla
Canımsın sen
***
Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi
Bir divaneye takıldım ben
***
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen
***
Senden önce, senden sonra
İki ayrı devir, iki ayrı dünya
Bir daha da olmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda
***
Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi
Bir divaneye takıldım ben
***
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen
-
Baba evindeyim bugün
Tepemde dolunay
Nasıl doluyum
Birikmiş yalnızlıklar
***
Ayın umrunda mı
Cama vurmuş şavkı
Adamın biri de tutturmuş
Damar bir şarkı
***
Belki artık kavuşmak hayâl
Belki beni çoktan sildin
Öldürsen iflah olmaz
Geçmiyor senden ümidim
***
Canımdan can gitti
Gel hasretin eritti
Anladım ki çok muhabbet
Ayrılık getirdi
***
Çalsan bir akşam üstü
Kapımı yeniden
Ben de sana tavşan kanı
Bir çay demlesem
***
Desem ki pişmanım
Perişanım
Sen de bir büyüklük
Göstersen de hoş görsen
***
Belki sarışırız aniden
Belki tanışırız yeniden
Uzun uzun konuşup sonra
Anlaşırız tan ağarırken
***
Canımdan can gitti
Gel hasretin eritti
Anladım ki çok muhabbet
Ayrılık getirdi
***
Canımdan can gitti
Gel hasretin eritti
Anladım ki çok muhabbet
Ayrılık getirdi
-
Özledim koynunda uyanmayı
Yarı baygın sabahlara
Hiçbir şey düşünmeden
Konuşmadan
Dalıp gitmek uzaklara
Sonra düşmek ölüm gibi
Uçurumlara
***
Nerdesin, sesin nerde
Kirpiğinden düşen hüzün
Hâlâ yerde
Hepsi boş
Kazanmalar, başarmalar
Dilediğim onaylanmalar
Yoksun
'Haklıydı” diyorum soranlara
***
Ve karanlık
Perde perde sönerken
Gün seferden dönerken
Başlar aynı tören
***
Hayat bıraktığı yerden
Tüm hızıyla dönerken
Ben onu seyrederken
Çıkar gelir akşam
***
Ben, kedim, yatağım
Çok şikayetçiyiz senden
***
Nerdesin, sesin nerde
Kirpiğinden düşen hüzün
Hâlâ yerde
Hepsi boş
Kazanmalar, başarmalar
Dilediğim onaylanmalar
Yoksun
'Haklıydı” diyorum soranlara
***
Ve karanlık
Perde perde sönerken
Gün seferden dönerken
Başlar aynı tören
***
Hayat bıraktığı yerden
Tüm hızıyla sürerken
Ben onu seyrederken
Çıkar gelir akşam
***
Ben, kedim, yatağım
Çok şikayetçiyiz senden
***
Ve karanlık
Perde perde sönerken
Gün seferden dönerken
Başlar aynı tören
***
Hayat bıraktığı yerden
Tüm hızıyla sürerken
Ben onu seyrederken
Çıkar gelir akşam
***
Ben, kedim, yatağım
Çok şikayetçiyiz senden
-
Hiçbiriniz bilmezsiniz
Görmezsiniz karanlık yanımı
Kaç suçtan cezadan
Sanık saklandığımı
***
Çok eski tarihlerden
Bütün insanlık günahlarını
İşlemişim, hâlâ işliyorum
Kopara kopara canımı
***
Geldim defalarca
Gittim defalarca
Kaç bahçe kuruttum bilmem
Yüzleşmedim yıllarca
***
Kıydım defalarca
Kırdım defalarca
Kaç kalbi yordum, kaç aşkı vurdum
Ama mahvoldum unutulunca
***
Bak gözüme, gör kendini
Koyu kopkoyu asfalt rengini
Söyle neyi arıyorsun
Hangi tartıya göre dengini
***
Cennet de cehennem de
Melek de şeytan da bende
Hadi bul bakalım göster bana
Farkımız nerede
-
Yorgunum hatırlamaktan
Hangi bir günahıma yanayım
Kendine düşman bin pişman
Bulabilsem yalvarayım
***
Bu dünyanın aşk bilgisi
Bir kara tahta silgisi
Nefsimin yenilgisi
Sonsuza dek cezalıyım
***
Ey benim dikenli yolum
Çocukluğum, olgunluğum
Ey benim çilehanem
Yana yana yolculuğum
***
Ne yapsam, nereye gitsem olmuyor
Hayattayken araftayım
Bir hatıraya sevdalı
Hem kazanan, hem kaybeden taraftayım
***
Ne burada ne uzaklarda
Sofralarda sokaklarda
Bilhassa güneşli soğuk bir güne
Uyandığım sabahlarda
***
Sınırsız bir boşluksun
Açlıksın, yokluksun
Sonra bir nağme mırıldanırım
Hâlâ her şeyden çoksun
***
Ey benim dikenli yolum
Çocukluğum, olgunluğum
Ey benim çilehanem
Yana yana yolculuğum
***
Ne yapsam, nereye gitsem olmuyor
Hayattayken araftayım
Bir hatıraya sevdalı
Hem kazanan, hem kaybeden taraftayım
-
Hangi ara yaşanmış da bitmiş onca anı
Ah be cancağzım
Kelimeler düğüm düğüm yakıyor boğazımı
Acıyor ağzım
***
Yok oluru gideri yok bu dünyanın
Burası bir acıhane
Yok ya dedim, o zaman dedim
Kalk dedim, tez yaşamamız lazım
***
Üstüne bir de
Yeni sevgili yapmışım
Ki oldum olası
Sadece aşka tapmışım
Kan içip kızılcık diye
İçime atmışım
Sonunda kuşu
Kafese kapatmışım
***
Üstüne bir de
Yeni sevgili yapmışım
Ki oldum olası
Sadece aşka tapmışım
Şu dünyanın da
Anasını satmışım
Be iki yüzlü
Ne dünyaymışın
***
Ama buldum… ama buldum… ama buldum
Bir de duldum… bir de duldum… bir de duldum
***
Hu hu
Takarım zillerimi
Yerim o dillerini
Aman da fikirlerini
Yerim
***
Hu hu
Takarım zillerimi
Yerim o dillerini
Aman da fikirlerini
Yerim, yerim
**
Düne baktım, güne baktım
Gördüklerimi topladım çıkardım
Dedim eğer elimde olsaydı
Ben bu dünyayı yakardım
***
Düğünü cenazesi, bir eksik bir fazla
Herkesin hikayesi
Yok ya dedim, o zaman dedim
Kalk dedim, tez oynaşmamız lazım
***
Üstüne bir de
Yeni sevgili yapmışım
Ki oldum olası
Sadece aşka tapmışım
Kan içip kızılcık diye
İçime atmışım
Sonunda kuşu
Kafese kapatmışım
***
Üstüne bir de
Yeni sevgili yapmışım
Ki oldum olası
Sadece aşka tapmışım
Şu dünyanın da
Anasını satmışım
Be iki yüzlü
Ne dünyaymışın
***
Ama buldum… ama buldum… ama buldum
Bir de duldum… bir de duldum… bir de duldum
Adamsın
***
Hu hu
Takarım zillerimi
Yerim o dillerini
Aman da fikirlerini
Yerim
***
Hu hu
Takarım zillerimi
Yerim o dillerini
Aman da fikirlerini
Yerim, yerim
-
Bu kördüğüm eski bir yara
Ta çocukken kestiler beni
Bir gün bile iyileşmedi ki
Ben kopardım hep kabuğundan
***
Aynı yerden vurulmuşuz biz
Aynı sele kapılmışız
Usanmadan hep ummuşuz biz
Defalarca unutulmuşuz
***
Lakin…
Hayat fışkırır damarlarımızdan
Onca şeye rağmen
Doyasıya… ölesiye…
***
Ve biz bir yandan yüzü kızaran insan
Hayvan gibi atlarız avımızın üstüne
Hem katil… hem kurban…
***
Bu gördüğün kalp tutulması
Bir yağmadan hatıra bana
Kızgın mille işlenmiş dövme
Bu alnımdaki ölümüne kavga
***
Aynı yerden vurulmuşuz biz
Aynı sele kapılmışız
Usanmadan hep ummuşuz biz
Defalarca unutulmuşuz
-
Yürüyoruz ateşe hep bir heves
Dönülür mü başa bembeyaz
Sineye çekilen yangınlardan
Bir avuç kül, biraz alaz
***
Halimiz darmaduman
Sırrını gel çöz
Sönmeyiz de ah inceden
Tüter oluruz köz
***
Bitmeyen bu sevdada
Perişanız her vedada
Nasıl yaşanacak bir daha
Ne seninle, ne sensiz
***
Halimiz darmaduman
Sırrını gel çöz
Sönmeyiz de ah inceden
Tüter oluruz köz
-
Niye herkes bu kadar ciddi
Okunmamış kitaplar ama ciltli
Asık asık yüzlü insanlar
Ta yüreğine kadar kilitli
***
Ne gülümseme ne günaydın yok
E tabi üçüncü sayfada olay çok
Haberler hep son dakika şok şok
Yaşamak inadına hemen şimdi
***
Yaşıyoruz desinler diye
Bizi çok sevsinler diye
Oof… oof…
***
Lol Lol
Hadi kop gel parti parti
Lol Lol
Dize getir aşk kalbi kalbi
Lol Lol
Hadi bu neyin harbi harbi
Yaşasın hayat
Budur manifesto!
***
Ters esiyor yine rüzgâr
Ah önümüzde sert bi güz var
Oof…
***
Lol Lol
Hadi kop gel parti parti
Lol Lol
Dize getir aşk kalbi kalbi
Lol Lol
Hadi bu neyin harbi harbi
Yaşasın hayat
Budur manifesto!
***
Niye herkes bu kadar ciddi
Okunmamış kitaplar ama ciltli
Asık asık yüzlü insanlar
Ta yüreğine kadar kilitli
***
İçimdeki o oyun bahçesi
Ne oyası ne boyası ne de maskesi
Hadi kapa gözünü bir hayâl kur
Lala lala lunapark sahnesi
***
Ters esiyor yine rüzgâr
Ah önümüzde sert bi güz var
Oof…
***
Lol Lol
Hadi kop gel parti parti
Lol Lol
Dize getir aşk kalbi kalbi
Lol Lol
Hadi bu neyin harbi harbi
Yaşasın hayat
Budur manifesto!
-
Durumumuz malum
Kimileri karun
Kimisi yokluktan
Bir lokmadan mahrum
***
Kimi ağlaşıyor
Kimi kıs kıs gülüyor
Kimi yolunu buluyor
Yalan dünya dönüyor
***
Benim de boğazıma
Diziliyor lokmalar
Üzülüyorum ama
Kalbimde de aşk var
***
Neye yanacağıma
Şaşırıp kalmışım
Yolun başındayken
Nelere inanmışım
***
Üfle de söneyim
Seveyim sevileyim
Acı değil aşk ile
Demleneyim
***
Üfle de söneyim
Yorgunluktan öleyim
Sıcacık nefesini
Tellendireyim
***
Ne desem olmuyor
Hiç kimse bilmiyor
Yaşanmadan asla
Hayat çakılmıyor
***
Gözümün önünde
Hep çocuk yüzleri
Bakıyorlar taze
Taze ümitleri
***
Anlamadım gitti
Yeşil alan bitti
Ayılar da açıkta
Kaldılar ya kutupta
***
Neye yanacağıma
Şaşırıp kalmışım
Yolun başındayken
Nelere inanmışım
***
Üfle de söneyim
Seveyim sevileyim
Acı değil aşk ile
Demleneyim
***
Üfle de söneyim
Yorgunluktan öleyim
Sıcacık nefesini
Tellendireyim
-
Duydum ki el koynundan
Çok çabuk sıkılmışsın
Dönmek için bin çare
Bin yol arıyormuşsun
***
Duydum ki el koynundan
Çok çabuk sıkılmışsın
Dönmek için bin çare
Bin yol arıyormuşsun
***
Gel gör ki bende rüzgâr
En sert poyrazdan esti
Taze çiçeklenmiş bahar
Ayaza kesti
***
Gel gör ki bende rüzgâr
En sert poyrazdan esti
Taze çiçeklenmiş bahar
Ayaza kesti
***
İstemem artık geriye dönme
Dönersen bile bu evde sönme
İstemem artık geriye dönme
Dönersen bile bu evde sönme
***
Buz gibi soğuk suya benzer
İnan bitmiş her aşk
Tuz gibi bassan yarana
Derman olmaz sana
***
Ne narindir ne haindir
Ne vefalı ne zalim
Bir hasrettir bir intikam
İhanetten geri kalan
Bir hasrettir bir intikam
İhanetten geri kalan
***
İstemem artık geriye dönme
Dönersen bile bu evde sönme
İstemem artık geriye dönme
Dönersen bile bu evde sönme
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