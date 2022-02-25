Bazı Şeyler Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Bazı Şeyler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Bazı Şeyler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bazı Şeyler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ah Yüreği̇m de Dörtnala Atlar
Atların Sağrisinda Kanatlar
Sağ Yanım Boydan Boya Mezopotamya
Sol Yanımda Rumeli̇ Ağıtları Patlar
***
Sağ Yanım Boydan Boya Mezopotamya
Sol Yanımda Rumeli̇ Ağıtları Patlar
***
Gözleri̇me Astılar Seni̇
Ceylanım Kör Oldum Ben
Ne Havan Topu Ne Mermi̇
Senle Vuruldum Ben
***
Ah Gözümün Yaşı Sel Selani̇k
Di̇yarbeki̇r’e Bi̇’ Türkü Selalık
Gezme Ceylan Bu Dağlarda Gezme
Gece Gerdanlık Gündüz Mezarlık
***
Gezme Ceylan Bu Dağlarda Gezme
Gece Gerdanlık Gündüz Mezarlık
***
Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
***
Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
***
Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
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Korkarım kavuşmayacak bu iki kalp bir daha
Gözlerini çek üstümden o gözler yasak bana
Seni görmeyim diye gitmediğim yerler var
Hatırlatmasın diye dinlemediğim şarkılar var
***
Beni bir kere bıraktın
Bir kere daha bırakma
Bana bir acı yaşattın
Bir sürü anı bırakma
***
Unutmayı öğret bana
Yokluğuna alışmayıda
Kahrolsun bazı şeyler
Bir kokun bile yeter bana
***
Anlamayacak ne var bunda zor günler geçirdim
Karanlıkta kalmış çocuklar gibiyim
En çok neye yanıyorum biliyor musun
Bir resmimiz bile olmadı anlıyor musun
***
Beni bir kere bıraktın
Bir kere daha bırakma
Bana bir acı yaşattın
Bir sürü anı bırakma
***
Unutmayı öğret bana
Yokluğuna alışmayı da
Kahrolsun bazı şeyler
Bir kokun bile yeter bana
***
Hani bize bir şey olmazdı
Hiçbir kuvvet ayıramazdı
Sensiz ölmesem bari
Bu gemi çok su aldı
***
Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da
Sarıl yine son defa bir kokun bile yeter bana
Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da
Kahrolsun bazı şeyler kokun bile yeter bana
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