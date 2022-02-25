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7/24 Dinle Bazı Şeyler

Bazı Şeyler Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Bazı Şeyler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Bazı Şeyler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bazı Şeyler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Bazı Şeyler

  • Ceylan

  • Bazı Şeyler

  • Hadi O Zaman Ft Tarkan

  • Affola

  • Aşk İşini Biliyor

  • Bir Kapıdan Girdim

  • Bir Umut İşte

  • Ceylan

  • Dostlar Kahvesi

  • Harita

  • Ne Güzel Olur

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