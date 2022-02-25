Sezen Aksu

Ah Yüreği̇m de Dörtnala Atlar Atların Sağrisinda Kanatlar Sağ Yanım Boydan Boya Mezopotamya Sol Yanımda Rumeli̇ Ağıtları Patlar *** Sağ Yanım Boydan Boya Mezopotamya Sol Yanımda Rumeli̇ Ağıtları Patlar *** Gözleri̇me Astılar Seni̇ Ceylanım Kör Oldum Ben Ne Havan Topu Ne Mermi̇ Senle Vuruldum Ben *** Ah Gözümün Yaşı Sel Selani̇k Di̇yarbeki̇r’e Bi̇’ Türkü Selalık Gezme Ceylan Bu Dağlarda Gezme Gece Gerdanlık Gündüz Mezarlık *** Gezme Ceylan Bu Dağlarda Gezme Gece Gerdanlık Gündüz Mezarlık *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi Senle vuruldum ben *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi Senle vuruldum ben *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi Senle vuruldum ben

Korkarım kavuşmayacak bu iki kalp bir daha Gözlerini çek üstümden o gözler yasak bana Seni görmeyim diye gitmediğim yerler var Hatırlatmasın diye dinlemediğim şarkılar var *** Beni bir kere bıraktın Bir kere daha bırakma Bana bir acı yaşattın Bir sürü anı bırakma *** Unutmayı öğret bana Yokluğuna alışmayıda Kahrolsun bazı şeyler Bir kokun bile yeter bana *** Anlamayacak ne var bunda zor günler geçirdim Karanlıkta kalmış çocuklar gibiyim En çok neye yanıyorum biliyor musun Bir resmimiz bile olmadı anlıyor musun *** Beni bir kere bıraktın Bir kere daha bırakma Bana bir acı yaşattın Bir sürü anı bırakma *** Unutmayı öğret bana Yokluğuna alışmayı da Kahrolsun bazı şeyler Bir kokun bile yeter bana *** Hani bize bir şey olmazdı Hiçbir kuvvet ayıramazdı Sensiz ölmesem bari Bu gemi çok su aldı *** Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da Sarıl yine son defa bir kokun bile yeter bana Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da Kahrolsun bazı şeyler kokun bile yeter bana