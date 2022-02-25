Sezen Aksu

Ne olur korksam, ne olur korkmasam? Duruyor mu damarda akacak kan? Ne göreyim, fırlamış yerinden Yetişemedim yüreğimin arkasından *** Sende ne var, akıl fikir ermez Düşüne düşüne vakit kaybedilmez Vurulacağı günü büyücü de bilmez Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan *** Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Sen evet deyince *** Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Sen evet deyince *** Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte *** Sende ne var, akıl fikir ermez Düşüne düşüne vakit kaybedilmez Vurulacağı günü büyücü de bilmez Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan *** Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Sen "evet" deyince *** Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte