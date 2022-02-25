Sezen Aksu

Deli Divane Şarkı Sözleri
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Ne olur korksam, ne olur korkmasam?
Duruyor mu damarda akacak kan?
Ne göreyim, fırlamış yerinden
Yetişemedim yüreğimin arkasından
***
Sende ne var, akıl fikir ermez
Düşüne düşüne vakit kaybedilmez
Vurulacağı günü büyücü de bilmez
Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan
***
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Sen evet deyince
***
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Sen evet deyince
***
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte
***
Sende ne var, akıl fikir ermez
Düşüne düşüne vakit kaybedilmez
Vurulacağı günü büyücü de bilmez
Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan
***
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Sen "evet" deyince
***
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte