Sezen Aksu

Denge Sizin alınız al inandım Morunuz mor inandım Tanrınız büyük amenna Şiiriniz adamakıllı şiir Dumanı da caba Dumanı da caba Dumanı da caba Dumanı da caba *** Bütün ağaçlarla uyuşmuşum Kalabalık ha olmuş ha olmamış Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum Ama sokaklar şöyleymiş Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş *** Ama sizin adınız ne Benim dengemi bozmayınız Ama sizin adınız ne Benim dengemi bozmayınız *** Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş *** Aşkım da değişebilir gerçeklerim de Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı Yan gelmişim diz boyu sulara Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum Hiçbirinizle dövüşemem Siz ne derseniz deyiniz Benim bir gizli bildiğim var Sizin alınız al inandım Morunuz mor inandım Ben tam kendime göre Ben tam dünyaya göre Ama sizin adınız ne Benim dengemi bozmayınız *** Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş...

Adı Bende Saklı Bölünür sancıyla uykular Sığınak değil en kuytular Gökte ay on dört ben dolunay Son hatıranı sinene say Bu kadarına razıyım yar *** Uzak diyarlarda evli barklı Mutluluk en çok onun hakkı Bu yorgun kırık dökük hikayede Adı bende saklı *** Dalda muhabbette kumrular Bana ayrılığı sordular Dedim afet, yangın dedim kar Dedim adet aşkı vururlar *** Uzak diyarlarda evli barklı Mutluluk en çok onun hakkı Bu yorgun kırık dökük hikayede Adı bende saklı

Adı Menekşe Bu şehrin meydanlarında, garında, rıhtımında Sensizlik bir türlü yakamı bırakmıyor Bütün duraklarda, kahvelerde Büyük küçük yalanların Dönüp dönüp vuruyor ansızın beni Vuruyor yerden yere *** Yok ettim salındığın billur aynaları Şimdi uzun uykuların tam zamanıdır Bir yorgan misali örtündüm yalnızlığı Bu yıl da aşk buraya hiç uğramadı *** Silinsin izim, hiçliğim sokakta kalsın Gölgemi yakın, bu dünya beni yok saysın Emanet ettim bıraktığın her şeyi Dedim siz susuz bırakmayın menekşeyi *** Silinsin izim, hiçliğim sokakta kalsın Gölgemi yakın, bu dünya beni yok saysın Emanet ettim bıraktığın her şeyi Dedim siz susuz bırakmayın menekşeyi

Erkek Güzeli Gözlerim gözlerine kitlenir Doyamam seyretmelere seni Özledim bir kaç saat fazla gelir Yağızım yiğidim erkek güzeli *** Gel de eğ, eğ şu asi başını Kaçırma gel şu olgun yaşını Anladım korkunu telaşını Görünce çakmak çakmak yeşillerini *** Seni pamuklara sarmalar sararım Ne bedel isterim ne hesap sorarım Ne sitemle güzel kalbini yorarım Sakınma tatlı dillerini *** Gözlerim gözlerine kitlenir Doyamam seyretmelere seni Özledim bir kaç saat fazla gelir Yağızım yiğidim erkek güzeli *** Gel de eğ, eğ şu asi başını Kaçırma gel şu olgun yaşını Anladım korkunu telaşını Görünce çakmak çakmak yeşillerini *** Ben yazdım ben bozdum Kaç sevdayı gezdim Aşkın aslını sezdim Hadi gel al sonuna kadar Sonuna kadar, Sonuna kadar al al... *** ...sarmalar sararım Ne bedel isterim ne hesap sorarım Ne sitemle güzel kalbini yorarım Sakınma tatlı dillerini *** Seni pamuklara sarmalar sararım Ne bedel isterim ne hesap sorarım

Hazan Yoruldum alınmaktan kırılmaktan Yıllar yılı peşinde Kovuldum cennetten cehennemden Öldüm öldüm dirildim içimde Sen her su veren ele açan kolay çiçek Bende hazan, bende hüzün, dert bende *** Yetimim sensiz, yurtsuz yersiz Dilerim bensiz anlayacaksın Yetimim sensiz, yurtsuz yersiz Dilerim bensiz anlayacaksın *** Ölürüm yoluna Ölürüm yoluna sonum olacaksın Günahın boynuna Onun koynuna ne zaman doyacaksın *** Ölürüm yoluna Ölürüm yoluna sonum olacaksın Günahın boynuna Onun koynuna ne zaman doyacaksın

Kaderim Az gittim uz gittim Eğri gittim düz gittim Yar sen sen diye bittim *** Uçurum gözlerinde Açık saçık sözlerinde İhanet yüzlerinde yittim *** Kaderim kastın mı var Ya sen gel ya beni aldır Yeminin ahtın mı var Hasretten yüreğim hardır *** Ya bu ateşi söndür ya beni öldür Ya da bu kalbi bu bedenden sür