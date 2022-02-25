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7/24 Dinle Deniz Yıldızı

Deniz Yıldızı Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Deniz Yıldızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Deniz Yıldızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deniz Yıldızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Deniz Yıldızı

  • Deniz Yıldızı

  • Güvercin

  • Hala Haber Bekliyorum Senden

  • İzmir'in Kızları

  • Kutlama

  • Roman

  • Yol Arkadaşım

  • Beşik

  • Tanrı'nın Gözyaşları

  • Menajer

  • On Ay

  • Kırık Vals

  • Memet

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