Sezen Aksu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğan Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 yılında dünyaya geldi. Gençlik yıllarında birçok sanat dalına ilgi gösterdi. Tiyatro ve dans dersleri alırken asi kişiliğiyle dikkat çekti. Daha sonraları dansöz olma hayali kurmaya başladı. 1970 yılında katıldığı ses yarışmasında 6.oldu. 1973 yılında Ege Üniversitesi’ne girdi. 1974'te üç şarkısını bir plak şirketine gönderdi ardından Ali Engin Aksu ile evlendi. 1975 yılında, Sezen Seley adıyla, ilk 45'liği Haydi Şansım'ı çıkardı. 1976 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda sahne almaya başladı. 1977 yılında Allahaısmarladık/Kaç Yıl Geçti Aradan, Kaybolan Yıllar/Neye Yarar 45'likleri ve ilk 33'lüğü olan "Allahaısmarladık" albümlerini yayımladı. Çıkardığı şarkılarla başarıyı yakalamaya başladı ve bir ikon haline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. 1982 yılında “Firuze” albümünü çıkaran Sezen Aksu, dönemin popüler dergisi Hey tarafından "Yılın Kadın Şarkıcısı" seçildi. 1983, 1984 ve 1985 yıllarında Eurovision adayı oldu fakat hiçbirinde finale kalamadı. 1986’da Git ile büyük bir beğeni topladı. 1986’nın Ocak ayında Onyedi Dergisi’nde yapılan oy kullanımıyla 1985’in En Büyük Kadın Şarkıcısı seçildi. 1990’larda yapımcı olarak dinleyenlerin karşısına çıktı. Sertab Erener, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Işın Karaca, Hande Yener, Yıldız Tilbe gibi birçok ismi müzik dünyasına kazandırdı. 90 yıllarından Masum Değiliz ve Küçüğüm şarkısıyla daha çok tanındı. 2000 yıllarında çıkardığı şarkılarla ve yapımcılığını üstlendiği albümlerle ününe ün katmaya devam etti. 2015 yılına kadar konserlere devam eden Aksu, 2016 yılında İstanbul'da Volkswagen Arena’da sahnelere veda ettiğini ve 40 yıldır müzik hayatında olduğunu, onunla beraber olan dinleyicilerine teşekkür ettiğini açıkladı. Konser vermeyi durdursa da albüm çıkarmaya devam etti. 2017'de yirmi üçüncü stüdyo albümü Biraz Pop Biraz Sezen’i piyasaya sürdü. 2018 yılında Benim Yerime de Sev, Begonvil ile Aykırı Çiçek isimli şarkılarını yayımladı.