Sezen Aksu

Şimdi çok uzak bir hatıra gibi O yaşadığımız Boynumda bilmece gibi bir düğüm *** Dört kısa günden bana Bir garip sızı kaldı Bir de deli özlemin *** Ben senin gözlerinin Yalan dolan bakışlarını bile sevdim Ben sana bir annenin Evladına duyduğu hisleri besledim Ben senin bal gözlerinde Dört kısa günde bilsen neler neler gördüm Sahte ile gerçeğin karmaşasını Yine de, sevgini özledim *** Özledim ellerini, gözlerini Ve yanık kokunu özledim *** İnsan böyle bir duyguyu yaşarken Gerçek yaşamla tüm bağlantıları Kopmuşçasına ayakları yerden kesiliveriyor *** Hoş bir zaman bu bağlantısızlık da Yaşam kadar gerçek ve doğal Biliyor musun? Belki iyi oldu ama biz yere erken indik Şimdi yarım yaşanmış o şey Boynumda düğüm *** Dört kısa günden bana Bir garip sızı kaldı Bir de deli özlemin *** Dört günlük birşey işte Güzeldi, yaşandı ve bitti diye düşündük Oysa bir duygusal yük vurduk yüreklerimize Kırılıp döküldük Bir zaman gözlerimizde çiçek açardı Biz her umudu söndürdük Özledim çiçekleri Sevdiğimiz ne varsa her şeyi özledim *** Özledim ellerini, gözlerini Ve yanık kokunu özledim