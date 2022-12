Sezen Aksu

Bir çocuk gördüm uzaklarda Gözleri kederli hatta korkulu Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk Sıcak sade ama biraz kuşkulu *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Sanıyordum ki onun özlemi de buydu O ise bir bakışta beni örtülerimden Yalnızca yalnızca duygularıyla soydu *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Bir çocuk gördüm uzaklarda Biraz çocuk biraz adam biraz hiçti Ellerinde yaşlı zaman demetleri Daha önce denenmemiş yeni bir yol seçti *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Bir elinde yarın öbür elinde dün Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün Dünyanın haline bakıp güldü geçti *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılıp küstü

Hep aynı hikaye gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı yalnız kişiler başka Hep aynı yalnızlık aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Buda geçer neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka... aşka... Aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan aynı çocuksu hayal Ben böyle biraz deli sende biran öyle kal Nasıl olsa geçer...

Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine *** Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen Ayrılmak için bu telaş ne *** Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine *** Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen Ayrılmak için bu telaş ne *** Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya