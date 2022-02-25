Düğün Ve Cenaze Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Düğün Ve Cenaze
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Yalnızlık Allah'a mahsus
Yalnız yatmak mı, ay ay imkansız
Biri mutlaka olmalı
Seni acil unutmalı
Ya olmazsa
Seni şeytanın şahidi sus
Çivi çiviyi söker
Sökmezse şansına küs
***
Elimi sallasam ellisi
Başımı sallasam tellisi
Erkekler
Ooof, içim sıkılıyor
Ooof, pabucum sıkıyor
***
Burda hayat şöyle böyle
Yaşıyoruz ah zar zor öyle
Şimdilik sensiz olmadı
Tüh, taş yerini bulmadı
Sen nasılsın iyi misin
Ne var ne yok hasta mısın
Yoksa benim gibi boşta mısın
***
Elimi sallasam ellisi
Başımı sallasam tellisi
Erkekler
Ooof, içim sıkılıyor
Ooof, pabucum sıkıyor
***
Elimi sallasam ellisi
Başımı sallasam tellisi
Erkekler
Ooof, içim sıkılıyor
Ooof, pabucum sıkıyor
***
Ooof, oof, oof
İçim sıkılıyor
Pabucum sıkıyor
İçim sıkılıyor
Pabucum sıkıyor
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