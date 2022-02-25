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Yaz Bitmeden Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Yaz Bitmeden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Yaz Bitmeden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz Bitmeden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Yaz Bitmeden

  • Farkındayım

  • Arka Sokaklar

  • Aşktan Ne Haber

  • Şu Saniye

  • Yaz (akustık)

  • Yaz

  • Karşı Pencere

  • Oyalanma

  • Farkındayım (Kıvanch K Mix)

  • Şu Saniye(Trip Mix)

  • Oyalanma (Enstürümantal)

  • Enstrümantal

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