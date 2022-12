Sezen Aksu

Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından Dön demeye utanırım zavallı korkularımla Arkasına saklandığım gururumdan *** Geri dön geri dön, ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de Gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin Her şey seni hatırlatır da yeniden *** Geri dön geri dön, ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön

Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel, gel *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece... *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece...