×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kardelen

Kardelen Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Kardelen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Kardelen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kardelen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Kardelen

  • Gidemem

  • Kapalıyız (Orijinal Mix)

  • Kapalıyız

  • Kardelen

  • Kardelen (Club Mix)

  • Kardelen (Orijinal Mix)

  • Ünzile

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı