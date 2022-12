Sezen Aksu

Madem ki istiyorsun öyleyse durma git Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim Sende bilirsin hiç bir acı sonsuza dek sürmez Hatta her an yeniden sevebilirim *** Olmazdı bende biliyorum haklısın haydi git Korkma seninle gerçekten dost olabilirim Aslında bende uzun zamandan beridir sana Ayrılmak istediğimi söylemedim haydi git... *** Git... Git... Gitme dur ne olursun Gitme kal yalan söyledim Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim *** İkimiz içinde doğru olan böylesi git İnan bana sandığın kadar üzgün değilim İçimde yepyeni bir hayata başlamanın Sevinci ve heyecanı var artık git...

Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Herhangi bir gündü çok önemli değildi Seni düşündüğüm birkaç andan başka *** Bilirim herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur O ben olayım beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha birçok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluk *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma