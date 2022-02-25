Kurtlar Vadisi Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Kurtlar Vadisi
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Alacası kanayan gurubun
Ak satende dinleniyor
Seviştikçe yârim demleniyor
***
Bir içim bir deniz çekiliyor
Kalk kıymetlim dar vakit eriyor
***
Uyan ey sırrım uyan
Bu güneş bizi ele veriyor
***
Götür beni yalnıza bırak
Bırak gitsin gizli yârim
Bu dünya aşktan anlamıyor
***
Bir içim bir deniz çekiliyor
Kalk kıymetlim dar vakit eriyor
***
Uyan ey sırrım uyan
Bu güneş bizi ele veriyor
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Elif dedim, be dedim aman
Kız ben sana ne dedim
***
Kuş kanadı kalem olsa;
Ah yazılmaz benim derdim
***
Kuş kanadı kalem olsa;
Ah yazılmaz benim derdim
***
Elifim noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
***
Yetiş anam, yetiş babam aman
Ah mezarım tahtalandı
***
Yetiş anam, yetiş babam aman
Ah mezarım tahtalandı
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