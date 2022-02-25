Sezen Aksu

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Tedavülden kalktı aşk
Üç ihtilal üç kuşak
Fiiliyattan geçtim
Düşünmek bile yasak
***
Girmeyelim bu konulara
Bizden geçti şşşt susak
Yedi onda dört, onda beş
Önümüz deprem yan basak
***
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
***
Kelimeler fistan giymiş
Salınıyor ağır aksak
Atı alan Üsküdar'ı geçmiş
Saadet bizden uzak
***
Kurtaracaktık olmadı
Çilemiz hala dolmadı
Uymadı gitti bi türlü
Çarşıya evdeki hesap
***
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
***
Biz gördük yanmayı
Ölümüne zorlanmayı
İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı
Her şart her koşulda
Babalar gibi dayanmayı
Bizden sonrakiler gün görse bari
Bizden sonrakiler gün görse bari
Of
***
Her birimize değdi fesat
Dünya işleri kesat
Yuvarlanıp gidiyoruz
Halimiz eh işte vasat
***
Kurtaracaktık olmadı
Çilemiz hala dolmadı
Uymadı gitti bi türlü
Çarşıya evdeki hesap
***
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
***
Biz gördük yanmayı
Ölümüne zorlanmayı
İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı
Her şart her koşulda
Babalar gibi dayanmayı
Bizden sonrakiler gün görse bari
Bizden sonrakiler gün görse bari
***
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
***
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
Bize mi denk geldi, bize mi insaf
***
Bize denk geldi
Bize denk geldi
Bize denk geldi
***
Maalesef!
-
Hiç kavga bilmez gülle yaprak
Hiç kıyar mı ağaca toprak
Bu kimin oyunu
İlk kim bozdu sonsuz uyumu
***
Kıvır kıvır kıvır
Ziller elinde
Kıvır kıvır kıvır
Yangın yerinde
Kıvır kıvır kıvır
Öz paramparça
Kıvır kıvır kıvır
Öz esir teninde
***
Dön dansöz dünya
Devam et ateş dansına
Yan gamsız dünya
Sığmadın aklıma
***
Vursun davullar
İnlesin dünya
Yalnızlığını dinlesin dünya
Kıyamet gündesin dünya
-
Uzanıp Kanlıca'nın orta yerinde bi taşa
Gözümün yaşını yüzdürdüm Hisar'a doğru
Yapacak hiçbir şey yok gitmek istedi gitti
Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti
***
Bi lodos lazım şimdi bana bi kürek bi kayık
Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı
Söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp
Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı
***
Ah İstanbul İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
***
Ne acı ne acı insan kendine ne kadar yenik
Bulunmadı ihanetin ilacı yürek koca bir karadelik
Yapacak hiçbir şey yok gönül bu sevdi
Yeni bir ten yeni bir heyecan bilirim üstelik
-
Uyandım bembeyaz bir sabahtı
Son yıllardaki en sert ayazdı
Sıcacıktın taze kahve tadında
Havalandı kalbim kuş kanadında
***
Oysa umut ne kadar azdı
Gündelikti, anlıktı, birazdı
Okşarken inatçı saçlarını
Hissettiğim kara kışta sarı yazdı
***
Nihayet, nihayet, nihayet
Diyar diyar gezdim geldim
Safiyeti sezdim geldim
Kendi ateşiyle yanan pervaneydim
Yalanımdan bezdim geldim
***
Diyar diyar gezdim geldim
Safiyeti sezdim geldim
Kendi ateşiyle yanan pervaneydim
Yalnızlığımdan bezdim geldim
***
Uzandım örttüm bağrını usulca
Öptüm olgun erik gibi ağzını
Yürekten bir dua kondurdum alnına
Tadını çıkar dedim kalbime
***
Oysa umut ne kadar azdı
Gündelikti, anlıktı, birazdı
Okşarken inatçı saçlarını
Hissettiğim kara kışta sarı yazdı
***
Nihayet, nihayet, nihayet
Diyar diyar gezdim geldim
Safiyeti sezdim geldim
Kendi ateşiyle yanan pervaneydim
Yalanımdan bezdim geldim
***
Diyar diyar gezdim geldim
Safiyeti sezdim geldim
Kendi ateşiyle yanan pervaneydim
Yalnızlığımdan bezdim geldim
-
Hayat zorlaşınca, çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca
Azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca
Dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince
Kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince
***
O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz
O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa
O zaman yüreğin yükü hafifler belki biraz
O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz
***
Dert bitmeyince, bildiğin çektiğine yetmeyince
Düşmanında kendini yakalayınca, bi daha kin gütmeyince
Dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince
Kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince
***
O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz
O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa
O zaman yüreğin yükü hafifler belki biraz
O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz
-
Say bakalım yılları bir hesaba vur
Hangi anı anında yaşadın
Diyebilir misin ki tek doğru budur
Bir düşün kaç kere ev bark döşedin
***
Soluklan azıcık bir ara ver bir dur
Madem kalbini kalbime taşıdın
Aşkı savunmayı öğrenir gurur
Ne beni değiştir ne bana uy
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Aman, ah aman...
Aman, ah aman...
Aman, ah aman...
Aman, ah aman...
***
Bana söz verme yemin verme
Kelimeler aklın oyunudur
İster kabul et ister etme
Bu çarpıntı aşkın doğumudur
***
Soluklan azıcık bir ara ver bir dur
Madem kalbini kalbime taşıdın
Aşkı savunmayı öğrenir gurur
Ne beni değiştir ne bana uy
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Aman, ah aman...
Aman, ah aman...
Aman, ah aman...
Aman, ah aman...
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
İyi günde kötü günde
Olmaya çalış benle
***
Savaşma seviş benle
Hayata karış benle
-
Of oooofff
Aşkım günaydın de yeni güne
Yay gibi gerginsin, çözül biraz
Bitmez dünyanın derdi, ertele
Kurmanın hiçbir faydası yok, relax
***
Bırak güneş ısıtsın içini
Bak baharlar açmış beyaz beyaz
Öyle olmasa da, sen öyle farz et
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz
***
Sıkıldım, sıkıldım, uçmak istiyorum
Yalınayak yere basmak istiyorum
Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten
Tabiat misali coşmak istiyorum
***
Sıkıldım, sıkıldım, kaçmak istiyorum
Yalınayak yere basmak istiyorum
Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten
Ben de onlar gibi coşmak istiyorum
***
Aşkım her şeyi yokuşa sürme
Olursa olur, olmazsa olmaz, bu şans
Herkesin durduğu yer dünyanın merkezi
Empati, sempati yani tolerans
***
Bırak güneş ısıtsın içini
Bak baharlar açmış beyaz beyaz
Öyle olmasa da, sen öyle farz et
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz
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Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse insan ölmezmiş
Sen Tanrı mısın beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün
***
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can ölüyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın
***
Senin için herkes kötü söylüyor
Söylemesi kolay bir de bana sor
Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı gel de bana sor
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