Sezen Aksu

Bir daha açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak Mübarek Cuma gününde *** Gitti cancağızım gitti Bitti son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz hepimiz, Her yer tetikti *** Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel, dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel, dön gel Bir daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar, ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla! Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu

Bir romanı sevdim Olmaz dediler O taraf bu taraf Kalbimizi kırdılar Of ki of! *** Alacağım ben seni Gireceğim koynuna Aman ha gelme bu düzenin oyununa Hiç affı yok *** Dibine dibine vurdum şişenin Sevdim, tınmıyor ne babam ne babası Aşk bile çözemezse, yazıklar olsun! Ne bu uçurum böyle yürekler arası *** Tıngırdama tıngırdama olmaz olası Şıngırdama şıngırdama gerdan parası Anası, danası, yedi sülalesi Aç aç doymuyor insan mayası *** Tak tak tak tak vursunlar beni Koparıp yalnıza koysunlar beni Aşığım, aşık! duysunlar beni Adeti batsın, e mi? *** İnsanı insandan ayıranı kayıranı Sen ıslah et aşka yasak buyuranı Hak, ya hak! *** Tepeden bakanını, zulüm yapanını Ruhunu çula çaputa hak diye satanını Yak, mevlam yak!