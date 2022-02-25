Sezen Aksu

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Bir daha açar mı karanfil korkusuz?
Bir daha uçar mı güvercin şehirde?
Yalancı güneşli bir ocak
Mübarek Cuma gününde
***
Gitti cancağızım gitti
Bitti son İstanbul
Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz hepimiz,
Her yer tetikti
***
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel, dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel, dön gel
Bir daha yazar mı kalem kanaya kanaya?
Kağıdı da kan tutar, ağaç değil mi soyu?
Ağla, doyasıya ağla!
Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu
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Bebeğim, hoş geldin dünyaya
Safalar getirdin
halan kurban olsun sana
Bebeğim, 4,5 yıl önce ağabeyin geldiğinde
Yine hüzün basmıştı böyle bana
***
Sevincin alına moruna
Uzanıp yüzümü sürdüm
Körpe bir pembenin
Ak memeden hayatı emen iştahına
Sonra üzüldüm düşününce
Dikensiz bir hayat olmaz ki
***
Bebeğim, oğlum doğduğunda
Ben de çocuktum henüz
Biz beraber büyüdük aslında
Ne kadar neşeli bir kızdım
Yıkılmamıştı dünya daha başıma
Ki çok da yalnızdım
***
Zordan geçtik kordan geçtik
Ana-oğul ve diğer bütün çocuklarım
Doğurduklarım doğurmadıklarım
Yaşadık hevesle değer vererek
Ümitsiz de yaşanmaz ki
***
Bebeğim, işte hepsi bu kadar
Deniz yıldızı'nın hikayesidir hayat
Ne kadar kurtarırsan kâr
Kurtarırsan kâr, kurtarırsan kâr
Bebeğim, işte hepsi bu kadar
Deniz yıldızının hikayesidir hayat
Kaç hayat kurtarırsan kâr
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Hâlâ haber bekliyorum senden
Hâlâ haber bekliyorum senden
Yazık bir şey gelmiyor elden
Yazık bir şey gelmiyor elden
***
Şükür çocuklarımız büyüdü
Elleri ekmek tutar oldu
Bu yalnızlık aldı yürüdü
Gitgide sen oldu büyürken
***
İyi şeylerde olmadı değil
Aynı deryaya doğdu bu seyir
Okçu'nun önünde saygıyla eğil
Bir selam yolla gittiğin yerden
***
Bu şarkılar şifa duaları
Bu şarkılar yıkar duvarları
Bu şarkılar dostluk sayfaları
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İzmir'in kızları bir elinde de cımbızları
Dişidir, anadır, efedir gidinin tatlı huysuzları
Çıktılarmıydı ipek çoraplarla kordon boyuna
Savaşta da, aşkta da esaslıdır kadın duruşları
***
Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar
Davetkar çalamaz
Bir göz vuruşuyla yerle bir eder
Böyle bir şey olamaz
***
Körfezin yakamozu, yıldızı,
Keskin tuzu tadında
Parfümü meltem
Yasemenler açar balkonunda
***
İzmir'in kızları
Korku yok kitabında
Çal bre bir harman dalı,
Delikanlı makamında
***
İzmir'in kızları
Ayıptır söylemesi laf aramızda
Sevişe sevişe de ölür,
Dövüşe dövüşe de icabında
Baba sen de ne biçim takardın
Kısacık eteklerime benim
Merdiven altında
Dizimden belime kıvırıverirdim
***
Balkona çıkar makber okurdum
Köprü inlerdi
Öyle sert sert bakardın ki
Ay! zor yetişirdim
***
Baba sen anasına bakıp da
Kızını almayacaktın
Küfürlerine anneannemin
Öyle gülmeyecektin
***
Daha görür görmez
Cigarasını tellendirdiğini
Şehriban Hanım'ın
Su yeşili gözlerine dalmayacaktın
***
İzmir'in kızları çırasını yakar adamın
-
Memleketime çoktan bahar gelmiştir
Başakları şimdiden göğe ermiştir
Dağlarını gelincik basmıştır
Yer, gök ve yürek çiçek açmıştır
***
Kirazlar olmadan tez vakitte
Asmanın sürgün veren dallarında
Nergisin, zerenin taç yapraklarında
Seninle baharı kutlamaya geliyorum
***
Başımı omzuna yaslamaya
Hayata yeniden başlamaya
Bağında, bahçende, pınarlarında
İçimi yıkamaya geliyorum
***
Caddelerinde kızlarla oğlanlar
Oynaşıyordur şimdi, ah! hem de nasıl
Başlayan, biten, tazelenen aşklar
Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl
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Bir romanı sevdim
Olmaz dediler
O taraf bu taraf
Kalbimizi kırdılar
Of ki of!
***
Alacağım ben seni
Gireceğim koynuna
Aman ha gelme bu düzenin oyununa
Hiç affı yok
***
Dibine dibine vurdum şişenin
Sevdim, tınmıyor ne babam ne babası
Aşk bile çözemezse, yazıklar olsun!
Ne bu uçurum böyle yürekler arası
***
Tıngırdama tıngırdama olmaz olası
Şıngırdama şıngırdama gerdan parası
Anası, danası, yedi sülalesi
Aç aç doymuyor insan mayası
***
Tak tak tak tak vursunlar beni
Koparıp yalnıza koysunlar beni
Aşığım, aşık! duysunlar beni
Adeti batsın, e mi?
***
İnsanı insandan ayıranı kayıranı
Sen ıslah et aşka yasak buyuranı
Hak, ya hak!
***
Tepeden bakanını, zulüm yapanını
Ruhunu çula çaputa hak diye satanını
Yak, mevlam yak!
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yol arkadaşım gördün mü duydun mu olup bitenleri
kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri
yalnız aşmışız iyice üstelikte alışmışız
hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile
***
korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı vefa
kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana
anlaşılır gibi değiliz tek bedende kaç kişiyiz
hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa
***
ben sana küsüm aslında, haberin yok
koyup gittiğin yerde kötülük çok
kime kızayım, nazım senden başka kime geçer
benim sensiz kolum bacağım, ocağım yok.
***
Sen esas alemi seçtiğinden beri
Ben o saniyede bittiğimden beri
Dünya bildiğin dünya, dönüp duruyor işte
Uzun uzun konuşuruz bir gün son İstanbul beyi
***
Yol arkadaşım, neredesin?
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