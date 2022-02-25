Sezen Aksu

Hala Haber Bekliyorum Senden Hâlâ haber bekliyorum senden Hâlâ haber bekliyorum senden Yazık bir şey gelmiyor elden Yazık bir şey gelmiyor elden *** Şükür çocuklarımız büyüdü Elleri ekmek tutar oldu Bu yalnızlık aldı yürüdü Gitgide sen oldu büyürken *** İyi şeylerde olmadı değil Aynı deryaya doğdu bu seyir Okçu'nun önünde saygıyla eğil Bir selam yolla gittiğin yerden *** Bu şarkılar şifa duaları Bu şarkılar yıkar duvarları Bu şarkılar dostluk sayfaları

Deniz Yıldızı Bebeğim, hoş geldin dünyaya Safalar getirdin halan kurban olsun sana Bebeğim, 4,5 yıl önce ağabeyin geldiğinde Yine hüzün basmıştı böyle bana *** Sevincin alına moruna Uzanıp yüzümü sürdüm Körpe bir pembenin Ak memeden hayatı emen iştahına Sonra üzüldüm düşününce Dikensiz bir hayat olmaz ki *** Bebeğim, oğlum doğduğunda Ben de çocuktum henüz Biz beraber büyüdük aslında Ne kadar neşeli bir kızdım Yıkılmamıştı dünya daha başıma Ki çok da yalnızdım *** Zordan geçtik kordan geçtik Ana-oğul ve diğer bütün çocuklarım Doğurduklarım doğurmadıklarım Yaşadık hevesle değer vererek Ümitsiz de yaşanmaz ki *** Bebeğim, işte hepsi bu kadar Deniz yıldızı'nın hikayesidir hayat Ne kadar kurtarırsan kâr Kurtarırsan kâr, kurtarırsan kâr Bebeğim, işte hepsi bu kadar Deniz yıldızının hikayesidir hayat Kaç hayat kurtarırsan kâr

Güvercin Bir daha açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak Mübarek Cuma gününde *** Gitti cancağızım gitti Bitti son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz hepimiz, Her yer tetikti *** Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel, dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel, dön gel Bir daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar, ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla! Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu

İzmir'in Kızları İzmir'in kızları bir elinde de cımbızları Dişidir, anadır, efedir gidinin tatlı huysuzları Çıktılarmıydı ipek çoraplarla kordon boyuna Savaşta da, aşkta da esaslıdır kadın duruşları *** Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar Davetkar çalamaz Bir göz vuruşuyla yerle bir eder Böyle bir şey olamaz *** Körfezin yakamozu, yıldızı, Keskin tuzu tadında Parfümü meltem Yasemenler açar balkonunda *** İzmir'in kızları Korku yok kitabında Çal bre bir harman dalı, Delikanlı makamında *** İzmir'in kızları Ayıptır söylemesi laf aramızda Sevişe sevişe de ölür, Dövüşe dövüşe de icabında Baba sen de ne biçim takardın Kısacık eteklerime benim Merdiven altında Dizimden belime kıvırıverirdim *** Balkona çıkar makber okurdum Köprü inlerdi Öyle sert sert bakardın ki Ay! zor yetişirdim *** Baba sen anasına bakıp da Kızını almayacaktın Küfürlerine anneannemin Öyle gülmeyecektin *** Daha görür görmez Cigarasını tellendirdiğini Şehriban Hanım'ın Su yeşili gözlerine dalmayacaktın *** İzmir'in kızları çırasını yakar adamın

Kutlama Memleketime çoktan bahar gelmiştir Başakları şimdiden göğe ermiştir Dağlarını gelincik basmıştır Yer, gök ve yürek çiçek açmıştır *** Kirazlar olmadan tez vakitte Asmanın sürgün veren dallarında Nergisin, zerenin taç yapraklarında Seninle baharı kutlamaya geliyorum *** Başımı omzuna yaslamaya Hayata yeniden başlamaya Bağında, bahçende, pınarlarında İçimi yıkamaya geliyorum *** Caddelerinde kızlarla oğlanlar Oynaşıyordur şimdi, ah! hem de nasıl Başlayan, biten, tazelenen aşklar Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl

Roman Bir romanı sevdim Olmaz dediler O taraf bu taraf Kalbimizi kırdılar Of ki of! *** Alacağım ben seni Gireceğim koynuna Aman ha gelme bu düzenin oyununa Hiç affı yok *** Dibine dibine vurdum şişenin Sevdim, tınmıyor ne babam ne babası Aşk bile çözemezse, yazıklar olsun! Ne bu uçurum böyle yürekler arası *** Tıngırdama tıngırdama olmaz olası Şıngırdama şıngırdama gerdan parası Anası, danası, yedi sülalesi Aç aç doymuyor insan mayası *** Tak tak tak tak vursunlar beni Koparıp yalnıza koysunlar beni Aşığım, aşık! duysunlar beni Adeti batsın, e mi? *** İnsanı insandan ayıranı kayıranı Sen ıslah et aşka yasak buyuranı Hak, ya hak! *** Tepeden bakanını, zulüm yapanını Ruhunu çula çaputa hak diye satanını Yak, mevlam yak!