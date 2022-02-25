Sezen Aksu

-
Dün gece biraz kızgın biraz sinirliydin
Mutlaka bir şeylere sıkılmıştı canın
Yoksa sen ölsen bile asla bana öyle
Hiçbir zaman sevmedim seni diyemezdin
***
Evet hatta biraz fazla sinirliydin
Belki de ben hata yaptım farkında olmadan
Mutlaka işlerin filan yolunda değildir
Yoksa hiç böyle şakalar yapar mıydın sen
***
Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme
Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke
***
Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme
Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke
***
Öfkeli olmasan asla bağırmazdın öyle
Ne olur anla artık lütfen bitti diye
Başkası var artık diye yalan da söyledin
Sanki inanırmışım gibi böyle şeye
***
Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme
Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke
***
Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme
Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke
***
Hayır!
-
Bir çocuk gördüm uzaklarda
Gözleri kederli hatta korkulu
Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk
Sıcak sade ama biraz kuşkulu
***
Bir çocuk sevdim uzaklarda
Sanıyordum ki onun özlemi de buydu
O ise bir bakışta beni örtülerimden
Yalnızca yalnızca duygularıyla soydu
***
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Bir çocuk gördüm uzaklarda
Biraz çocuk biraz adam biraz hiçti
Ellerinde yaşlı zaman demetleri
Daha önce denenmemiş yeni bir yol seçti
***
Bir çocuk sevdim uzaklarda
Bir elinde yarın öbür elinde dün
Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün
Dünyanın haline bakıp güldü geçti
***
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılıp küstü
-
Hep karanlık hep karanlık
Yeter artık yeter
Bir avuç kar beyazı
Bir adım yol bana
Bir nefes ver
Bir fısılda
***
Hep karanlık hep karanlık
Yeter artık yeter
Bir avuç kar beyazı
Bir adım yol bana
Bir nefes ver
Bir fısılda
***
Dağlar duvar olsa önüme
Yollar kördüğüm düğümlense
Dönmem gözümü dağlasalar
İpe götürseler bir kuş uçur yeter
***
Dağlar duvar olsa önüme
Yollar kördüğüm düğümlense
Dönmem gözümü dağlasalar
İpe götürseler sen bir çağır yeter
***
Bir küçük pencere
Bir aydınlık bana
***
Hep karanlık hep karanlık
Yeter artık yeter
Bir avuç kar beyazı
Bir adım yol bana
Bir nefes ver
Bir fısılda
***
Hep karanlık hep karanlık
Yeter artık yeter
Bir avuç kar beyazı
Bir adım yol bana
Bir nefes ver
Bir fısılda
***
Dağlar duvar olsa önüme
Yollar kördüğüm düğümlense
Dönmem gözümü dağlasalar
İpe götürseler bir kuş uçur yeter
***
Dağlar duvar olsa önüme
Yollar kördüğüm düğümlense
Dönmem gözümü dağlasalar
İpe götürseler sen bir çağır yeter
***
Bir küçük pencere
Bir aydınlık bana
***
Hep karanlık hep karanlık
Yeter artık yeter
-
Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım da
Deli hasretimle ben
***
Bir yabancı selamın ile
Hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben beni
Kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hala
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok öyle el gibi durma
Gül biraz sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır..
-
Hep aynı hikaye gönlüm düşünce aşka
Her ayrılık aynı yalnız kişiler başka
Hep aynı yalnızlık aynı tanıdık telaş
Hep aynı her şey aynı sanki birbirine eş
***
Geçer geçer daha öncekiler gibi
Buda geçer neler neler geçmedi ki
Yine düşer deli divane gönlüm aşka... aşka...
Aşka vurgunum ben
***
Hep aynı heyecan aynı çocuksu hayal
Ben böyle biraz deli sende biran öyle kal
Nasıl olsa geçer...
-
Ter döküyor dört duvar ter bense beklerim bir gün mutlaka
Ters dönecek anahtarlar bir gün elbet çıkacaksın ışığa
Sen aydınlığa ben sana hasret
Gel eritir demirleri bendeki ateş
***
Bir gün açılır açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş
Bir karanlık daha erişti güne saat neredeyse beş
Sen aydınlığa ben sana hasret
Gel eritir demirleri bendeki ateş
***
Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim
El ele olduğumuz o gün gülmek bizim
Dün bizim yarın bizim, yana yana sevmek bizim
Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim
***
Süsledim gelin misali gençliğimi sandığıma kaldırdım
Sensiz geçen yılları sildirdim sana yeni zaman aldırdım
Sen aydınlığa ben sana hasret
Gel eritir demirleri bendeki ateş
***
Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim
El ele olduğumuz o gün gülmek bizim
Dün bizim yarın bizim, yana yana sevmek bizim
Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim
***
Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim
El ele olduğumuz o gün gülmek bizim
Dün bizim yarın bizim, yana yana sevmek bizim
Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim
-
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
***
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğraftan oydular
***
Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar
***
Ah omuzumda bir kesik el ki
Hala hala durmadan kanar
***
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
***
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
-
Gel haydi yine bir daha dene
Belki olur bu son deneme
Hiç düşündün mü ne zor anlatmak
Kendini yeni birisine
***
Dur öyle hemen yok olmaz deme
Bir an olsun düşün yeniden
Vay bu ne öfke nedir acelen
Ayrılmak için bu telaş ne
***
Her zaman böyle delisin
Hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
***
Gel haydi yine bir daha dene
Belki olur bu son deneme
Hiç düşündün mü ne zor anlatmak
Kendini yeni birisine
***
Dur öyle hemen yok olmaz deme
Bir an olsun düşün yeniden
Vay bu ne öfke nedir acelen
Ayrılmak için bu telaş ne
***
Her zaman böyle delisin
Hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
***
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Oldu mu şimdi oldu mu ya
-
Dün bütün gece seni düşündüm yanarak
Bir an geldi zannettim kalbim duracak
Ellerim tutuştu hasretini okşayarak
***
Nasıl istedim istedim deliler gibi
Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini
Gel ne olursun gel son defa sev beni
***
Gel sarıl bana sarıl seni istiyorum gel
Neden bilmem özlüyorum ellerini ver
Yok yalan değil artık inkar etmiyorum yeter
Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer
***
Bu gece gel yarın istersen yine git
Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git
Eve kokun siner duvarlara sesin
Hatta unut sen dün gece neredeydin kimle seviştin
-
Kaç sene oldu, zaman durdu
Deniz öyle hep aynı dünya bilinmez
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da
Ümit edeni söyle kim aldı
***
Kaç devir geldi, kaç nesil geçti
Yürek öyle sevda yollar kavuşmaz
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da
Sabredeni söyle kim aldı
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Kaç çiçek soldu, hani bu sondu
Hani bir sarı fırtına koptu zamansız
Kaç tohum filiz dondu
Hani bir acı yel savurdu
Yürekler son defa vurdu
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana
-
Kolay olmayacak
elbet üzüleceğiz
mutlaka bir iz bırakacak
belki de çocuk gibi sana küseceğim
seneler sonra utanarak
***
dokunup birer birer sevdiğin eşyalara
hatta belki ağlayacağım
acı çektiğim doğru ama sen bana bakma
ne olursa olsun seni unutacağım
***
seni sevdiğimi unut
sevişmelerimiz yalan
unut beni de her yalan gibi unut
o sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi
ne ümitler yaşandı gel zaman git zaman
ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan
unut beni de her yalan gibi unut
***
kolay olmayacak elbet üzüleceğiz
-