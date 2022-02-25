Sezen Aksu

-
Beni yak, kendini yak, her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa, istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
***
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
***
Allah'ım Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile
Aşk ile büyüyorum
***
Beni yor hasretinle, sevginle yor
Sevgisizlik ayrılıktan daha zor
Dilediğin kadar acıt canımı
Yokluğun da varlığın da yetmiyor
-
Gülümse, hadi gülümse
Bulutlar gitsin
Yoksa ben nasıl yenilenirim
Hadi gülümse
***
Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda
İklim değişir, Akdeniz olur
Gülümse
***
Tut ki karnım acıktı
Anneme küstüm
Tüm şehir bana küstü
Bir kedim bile yok anlıyor musun
Hadi gülümse
***
Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı
Çakıl taşlarım vardı benim
Ama sen başkasın anlıyor musun, başkasın
-
Güllerim soldu kaldırımlarda
Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu
Demlerim oldu son akşamlarda
Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım
***
Bir tek sana güvenmiştim
Öncem yoktu, sonram yoktu
Soyundum, sevinç giyindim
Sevinmek sanki bir suçtu
***
Hani her şeyindim ben senin
Hani kor dudaklındım
Hani karlarda açan çiçektim
Vazgeçilmezdim
-
Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var?
Uçurmuş herkes o da kim oluyor
Sen kimsin kim bunlar
En büyük kim?
***
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
***
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hâkim ol
Sonra öcüler yer seni
***
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hâkim ol
Dikkaaaaaat!..
***
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
-
Aradım yıllardır seni her yerde
Bir türlü karşıma çıkmadı namus
Nihayet bir yerde rastladım amma
Utançtan yüzüme bakmadın namus
***
Yaklaşıp yanına dedim nerdesin
Dedin ki yorulma gelmiyor sesin
Gayretleri boşa gitti herkesin
Kimseyi yanına sokmadın namus
***
Fazilet dediğin meğer masalmış
Namuslu görünmek kimlere kalmış
Zenginmiş, fakirmiş, halkmış, kralmış
Gördüm ki kimseyi takmadın namus
***
Hadi yandan
Hadi, hadi yandan
***
Ben senden ne saray ne ev istedim
Seni sevenleri sen sev istedim
Kıvılcım aradım, alev istedim
Bir tek mumu bile yakmadın namus
***
Azizken gözümde sudan ekmekten
Yoruldum uslu dur, yapma demekten
Yüzyıllardır namussuzluk etmekten
Bir türlü usanıp bıkmadın namus
***
Hadi yandan
Hadi, hadi yandan
-
Unutuldum, unutuldum
Kurutulmuş güller gibi
Yosun tutmuş duvarlara
Yazılmış günler gibi
***
Gece bitmez, gündüz bitmez
Bu yalnızlık hiç bitmez
Ne kavgam bitti ne sevdam
Ömür geçer, gönül geçmez
***
Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma
Benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
Çiçeklerim dökülür her mevsim
Sonra yeniden açar
Ümidimin boynu bükülür
Sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar
***
Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma
Benden selam söyleyin bütün aşklarıma
-
Yürüyorum hasretin, acının üstüne
Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor
Geceler mi uzadı, bu karanlık ne
Gönlümün bayramları, şenliği söndü
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni
Dudağında, dilinde
Ellerin izi var
***
Deli gözlerin gelir aklıma
Gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni
Dudağında, dilinde
Ellerin izi var
-
İhaneti sende gördüm
Sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm
Yanarak içinden geçtim aşkın
Kor olmadan küle döndüm
***
Dokun bana, bana dokun ne olur
Hasretinden öldüm
Kopar zincirleri, yeniden gel
Durmadan gel, hep gel
***
Ben sana tutsak, sen bana yasak
Gel günahlarla, korkularla gel
Ben savunmasız, çırılçıplak
Sen hesaplarla sorgularla gel
***
Geçiyor günler çok üzgünüm
Geçiyor akşamlar sessiz
Geceyi yırtar yalnızlığım
Güneşi yakarım sensiz
-
Vazgeçtim gözlerinden
Vazgeçtim sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce gönderdim dudaklarımı
Öpme, al yeter
***
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
***
Ah bu koku, bu ten, bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak anıdır şimdi
(Yok olmak zamanı şimdi)