Hoşgeldin Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Hoşgeldin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Hoşgeldin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşgeldin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
hiç ummazdım oldu sonbaharda
hediye gibi geldin hoşgeldin
***
seyirlik değil ömürlük olsun
dilerim bu defa bu son olsun
***
seyirlik değil ömürlük olsun
bir yastıkta nasip olsun
***
gel koynuma gel boynuma gel
akşam gözlü esmer...
safa geldin son ihtimalim
bir sana kalmış halim
hoşgeldin..
***
seyirlik değil ömürlük olsun
dilerim bu defa bu son olsun
***
seyirlik değil ömürlük olsun
bir yastıkta nasip olsun
***
gel koynuma gel oyunuma gel
akşam gözlü esmer..
-
Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye
Artık teslim oldum ben
Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
***
Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime
Aşka teslim oldum ben
Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
Coşsun içimdeki dalgalar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-