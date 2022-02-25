Sezen Aksu

hiç ummazdım oldu sonbaharda hediye gibi geldin hoşgeldin *** seyirlik değil ömürlük olsun dilerim bu defa bu son olsun *** seyirlik değil ömürlük olsun bir yastıkta nasip olsun *** gel koynuma gel boynuma gel akşam gözlü esmer... safa geldin son ihtimalim bir sana kalmış halim hoşgeldin.. *** seyirlik değil ömürlük olsun dilerim bu defa bu son olsun *** seyirlik değil ömürlük olsun bir yastıkta nasip olsun *** gel koynuma gel oyunuma gel akşam gözlü esmer..

Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye Artık teslim oldum ben Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum Artık gamsız oldum ben *** Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun Hayat bildiği gibi yoğursun Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle Beni küllerimden savursun *** Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden Essin üstümüzde bir rüzgâr Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar Kalksın üstümüzden bu efkâr *** Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime Aşka teslim oldum ben Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe Artık gamsız oldum ben *** Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun Hayat bildiği gibi yoğursun Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle Beni küllerimden savursun *** Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden Essin üstümüzde bir rüzgâr Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar Kalksın üstümüzden bu efkâr Coşsun içimdeki dalgalar