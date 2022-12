Sezen Aksu

Hangi ara yaşanmış da bitmiş onca anı Ah be cancağzım Kelimeler düğüm düğüm yakıyor boğazımı Acıyor ağzım *** Yok oluru gideri yok bu dünyanın Burası bir acıhane Yok ya dedim, o zaman dedim Kalk dedim, tez yaşamamız lazım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Kan içip kızılcık diye İçime atmışım Sonunda kuşu Kafese kapatmışım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Şu dünyanın da Anasını satmışım Be iki yüzlü Ne dünyaymışın *** Ama buldum… ama buldum… ama buldum Bir de duldum… bir de duldum… bir de duldum *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim, yerim ** Düne baktım, güne baktım Gördüklerimi topladım çıkardım Dedim eğer elimde olsaydı Ben bu dünyayı yakardım *** Düğünü cenazesi, bir eksik bir fazla Herkesin hikayesi Yok ya dedim, o zaman dedim Kalk dedim, tez oynaşmamız lazım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Kan içip kızılcık diye İçime atmışım Sonunda kuşu Kafese kapatmışım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Şu dünyanın da Anasını satmışım Be iki yüzlü Ne dünyaymışın *** Ama buldum… ama buldum… ama buldum Bir de duldum… bir de duldum… bir de duldum Adamsın *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim, yerim