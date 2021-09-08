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7/24 Dinle Sezen Aksu İhanetten Geri Kalan
İhanetten Geri Kalan

İhanetten Geri Kalan

150 Parça | 11:04:27

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İhanetten Geri Kalan

Sezen Aksu 03:37
02

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
03

Sen Ağlama

Sezen Aksu 05:50
04

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
05

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Sezen Aksu 03:26
06

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
07

Olmaz Olsun

Sezen Aksu 03:02
08

Unuttun Mu Beni

Sezen Aksu 04:09
09

Kış Masalı

Sezen Aksu 03:39
10

Seni Yerler

Sezen Aksu 04:06

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