Sezen Aksu

Duydum ki el koynundan Çok çabuk sıkılmışsın Dönmek için bin çare Bin yol arıyormuşsun *** Duydum ki el koynundan Çok çabuk sıkılmışsın Dönmek için bin çare Bin yol arıyormuşsun *** Gel gör ki bende rüzgâr En sert poyrazdan esti Taze çiçeklenmiş bahar Ayaza kesti *** Gel gör ki bende rüzgâr En sert poyrazdan esti Taze çiçeklenmiş bahar Ayaza kesti *** İstemem artık geriye dönme Dönersen bile bu evde sönme İstemem artık geriye dönme Dönersen bile bu evde sönme *** Buz gibi soğuk suya benzer İnan bitmiş her aşk Tuz gibi bassan yarana Derman olmaz sana *** Ne narindir ne haindir Ne vefalı ne zalim Bir hasrettir bir intikam İhanetten geri kalan Bir hasrettir bir intikam İhanetten geri kalan *** İstemem artık geriye dönme Dönersen bile bu evde sönme İstemem artık geriye dönme Dönersen bile bu evde sönme

Baba evindeyim bugün Tepemde dolunay Nasıl doluyum Birikmiş yalnızlıklar *** Ayın umrunda mı Cama vurmuş şavkı Adamın biri de tutturmuş Damar bir şarkı *** Belki artık kavuşmak hayâl Belki beni çoktan sildin Öldürsen iflah olmaz Geçmiyor senden ümidim *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Çalsan bir akşam üstü Kapımı yeniden Ben de sana tavşan kanı Bir çay demlesem *** Desem ki pişmanım Perişanım Sen de bir büyüklük Göstersen de hoş görsen *** Belki sarışırız aniden Belki tanışırız yeniden Uzun uzun konuşup sonra Anlaşırız tan ağarırken *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi